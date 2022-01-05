林瑞陽財產遭凍結 前妻曾哲貞：祈願安好

林瑞陽前妻曾哲貞（左）針對林瑞陽財產遭凍結事件回應。(本報資料照片)

張庭、林瑞陽成立美妝品牌「TST庭秘密」，在大陸打造微商帝國，日前遭到資產凍結高達6億人民幣，林瑞陽的前妻曾哲貞發聲，言簡意賅表示「祈願安好」；林瑞陽與前妻曾哲貞所生的長子林禹也首度在Instagram發聲。

61歲林瑞陽和張庭近年將重心移往大陸，累積了上億身家，上月卻傳出因涉及傳銷被查，6億人民幣資金遭凍結，兩人微博 、抖音 帳號還被禁言。見此，不少網友都跑到林瑞陽前妻曾哲貞的微博通報消息，曾哲貞首度打破沉默寫下：「你們的留言我都看到了」。

曾哲貞稍早對此首度回應，表示已經看到網友留言，但因為媒體會帶風向，公眾人物的好與不好會被放大檢視，因此她不願意表態，討厭浪費媒體資源。

曾哲貞引用五月天阿信的話表達此刻心情，「在我的心中想像著，未來有一個畫面，強者願意傾聽弱者的恐懼，而富裕的人願意輔助所有需要的人。在這幾天，我看不到那畫面了。」 她也留給微博上的粉絲一句話：「有理走遍天下，無理寸步難行，祈願安好。」在關鍵時刻對前夫雪中送炭。

兒子林禹元旦則在IG寫下：「2021年，是我工作以來最開心的一年，謝謝每一個你，認真的關注我的戲劇。」發文中不提爸爸林瑞陽，PO的照片都是自己的演藝作品或自拍照，生活似乎不受爸爸林瑞陽的影響。

林瑞陽過去與曾哲貞有過一段婚姻，生下一兒一女，兒子林禹近年更是繼承父親衣缽出道，2010年林瑞陽與張庭再婚，由於當年張庭被指是導致林瑞陽前一段婚姻破局的主因，使得兩人婚姻備受外界關注，2020年有網友私訊嗆聲曾哲貞「自己沒本事管住自己老公還罵人張庭勾引，人家張庭有那個臉蛋有那個身材」，引來曾哲貞回擊「是！她就是第三者，歡迎林先生和張小姐來告我，隨時候教」。