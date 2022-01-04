鄧紫棋自曝痛哭5小時 男友留言遭粉絲圍剿、批不稱職

鄧紫棋在2021年最後一天發表千字文，令網友掀起先前的情變聯想。（取材自微博）

香港 歌手鄧紫棋 在2021年最後一天發表千字文回顧過去，提到這幾年過得很迷網，有一天更因承受不住壓力，崩潰痛哭。沒想到此文被網友聯想是在回應情變傳聞，她的富二代男友Mark下方留言也遭網友痛罵刷存在感，甚至是不稱職的男友。

鄧紫棋2019年與前東家決裂，雙方對簿公堂，2020下半年她獨自住在酒店數月，沉澱內心。鄧紫棋坦言這幾年過得相當迷惘，雖然在人前表現出自信和歡樂的一面，但負面情緒不斷累積，「我沒辦法靠自己的意志力繼續『強』下去。那一天我第一次在姐妹群裡呼救，告訴她們我需要些心靈支持」。鄧紫棋從凌晨哭到早上5時，終於釋放壓力；她在千字文也寫下對一路陪伴她的好友、男友Mark和工作團隊的感謝。

在留言處，有大批粉絲與藝人朋友留言替她加油打氣，男友Mark不知是否在開玩笑，以英文留言，「Can someone translate to English?（可以幫我翻譯成英文嗎？）」。不料大批網友圍剿Mark，「你不會自己翻譯嗎？」「看不懂中文卻會用簡體字發文？我真不懂這叫什麼不懂中文」，認為他在刷存在感。還有人批評他，「gem有壓力不對你說，哭也不在你面前，可想而知你這『男友』當的很失敗，無法給她依靠依賴。」

綜合媒體報導，與造型師富二代男友Mark高調交往5年多，雖然兩人日前傳出分手消息，不過鄧紫棋火速發文回應，「各位別吃瓜了，沒營養。」霸氣澄清。

擔任造型師的Mark與鄧紫棋交往5年多，先前被起底外公是金融公司老闆，家世背景顯赫。但他也被爆出許多負面新聞，包括2015年底在酒吧與人鬥毆，以傷害罪被告上法庭，2017年被判刑入獄等。不過Mark和鄧紫琪都未正面回應負面傳聞。