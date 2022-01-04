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狄龍、姜大衛「世紀同框」 決裂40年傳因這位導演

娛樂新聞組／綜合報導
狄龍(右)、姜大衛(左)過去合作過多部電影，曾是一對死黨。（取材自微博）
狄龍(右)、姜大衛(左)過去合作過多部電影，曾是一對死黨。（取材自微博）

香港TVB「萬千星輝頒獎典禮2021」日前盛大舉行，74歲港星姜大衛奪得演藝大獎，從親大哥秦沛（本名：姜昌年）手中接下講座。更令觀眾感動的是，與決裂將近40年的昔日好友狄龍「世紀同框」，成為眾人關注亮點。

典禮當晚，秦沛說：「認識你好久，但這人好像認識你，比我更久。」狄龍也表示彼此很了解：「我和他合作好久，還和他住同一個宿舍。」接著姜大衛現身領獎。姜大衛從哥哥秦沛手中接過獎盃，當時同場負責頒獎的狄龍伸手遞出麥克風，他則指著前方的立式麥克風，表示婉拒。雖然兩人互動一度尷尬，但這次同框已是相當難得，令不少影迷相當感動。

狄龍(左一)、姜大衛(左二)罕見「世紀同框」，引發網友熱議。（取材自微博）
狄龍(左一)、姜大衛(左二)罕見「世紀同框」，引發網友熱議。（取材自微博）

狄龍、姜大衛過去合作過多部電影，不僅在螢光幕前展現俠義兄弟情，私底下也成為死黨；加上雙方皆屬「邵氏影業」，都拜導演張徹為師，在拍攝「死角」時，兩人便一見如故，更成為張徹御用「雙子星」。兩人合拍超過42部電影，甚至有港媒形容「狄不離姜，姜不離狄」，堅定友情一度成為娛樂圈美談。

怎料，狄龍和姜大衛卻在一夕之間不再交好，外界盛傳原因和「傾國傾城」的戲分有關，狄龍演清光緒皇帝、姜大衛演小太監寇連材，但導演李翰祥替姜大衛加戲後讓雙方友情生變，甚至一度傳出互相放話「40年之內不再見面」。

其實近年來雙方有過幾次同台機會，並非「零互動」；1986年狄龍憑藉「英雄本色」奪得金馬影帝，據悉他們在後台相遇，姜大衛大方恭喜狄龍，隔年更一同受邀在香港電影金像獎頒新人獎。他們也曾在張徹從影40周年回憶影片「義膽群英」宣傳活動同框，姜大衛還摟著狄龍說：「這位龍哥，我們十多年的兄弟」；在2014年，他們則替已故好兄弟午馬扶靈。

電影 導演 香港

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