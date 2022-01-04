Angelababy爆瘦「背部見骨」 厚粉蓋不住大眼細紋

Angelababy在浙江衛視的跨年晚會穿著露背禮服，背脊瘦骨嶙峋引關注。（取材自微博）

女星Angelababy（楊穎）身為時尚寵兒，每每現身都狀態絕佳，盛裝出席各場典禮、活動，也是紅毯一大焦點。然而，近日她亮相浙江衛視的跨年晚會，一襲露背禮服藏不住瘦骨嶙峋的背部；之後她錄製綜藝節目也被發現冷到出現眼部皺紋，讓粉絲相當擔心她過瘦的身形。

香港 01報導，Angelababy近日在雪山開工，錄製綜藝節目「超有趣滑雪 大會」，節目由黃明昊、林一、王彥霖、虞書欣、張繼科擔任常駐嘉賓，在滑雪場上大玩競技遊戲，而Angelababy則是飛行嘉賓。

日前現場照片曝光，Angelababy一身粉紅色打扮，少女感滿滿，玩滑雪板的表現也相當純熟。不過體脂過低的她，在冰天雪地下凍到臉僵，眼眶部位還出現細紋，塗上厚粉也遮蓋不住。

Angelababy在冰天雪地下凍到臉僵，眼部還出現了細紋。（取材自微博）

此外，Angelababy和老公黃曉明屢被傳婚變，先前她生日時也沒有一起過。近日，黃曉明捧著蛋糕唱生日歌的影片在網上瘋傳，但慶生對象不是老婆，而是公司的老員工，一位跟了他17年的司機劉大爺。

黃曉明是娛樂圈中出名的好老闆，當天老員工生日，黃曉明不只捧著蛋糕現身，更在減肥期間破戒吃了蛋糕，給足員工面子。此外，據悉黃曉明還送了一台華為手機 給對方做為生日禮物。