我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

Angelababy爆瘦「背部見骨」 厚粉蓋不住大眼細紋

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy在浙江衛視的跨年晚會穿著露背禮服，背脊瘦骨嶙峋引關注。（取材自微博）
Angelababy在浙江衛視的跨年晚會穿著露背禮服，背脊瘦骨嶙峋引關注。（取材自微博）

女星Angelababy（楊穎）身為時尚寵兒，每每現身都狀態絕佳，盛裝出席各場典禮、活動，也是紅毯一大焦點。然而，近日她亮相浙江衛視的跨年晚會，一襲露背禮服藏不住瘦骨嶙峋的背部；之後她錄製綜藝節目也被發現冷到出現眼部皺紋，讓粉絲相當擔心她過瘦的身形。

香港01報導，Angelababy近日在雪山開工，錄製綜藝節目「超有趣滑雪大會」，節目由黃明昊、林一、王彥霖、虞書欣、張繼科擔任常駐嘉賓，在滑雪場上大玩競技遊戲，而Angelababy則是飛行嘉賓。

日前現場照片曝光，Angelababy一身粉紅色打扮，少女感滿滿，玩滑雪板的表現也相當純熟。不過體脂過低的她，在冰天雪地下凍到臉僵，眼眶部位還出現細紋，塗上厚粉也遮蓋不住。

Angelababy在冰天雪地下凍到臉僵，眼部還出現了細紋。（取材自微博）
Angelababy在冰天雪地下凍到臉僵，眼部還出現了細紋。（取材自微博）

此外，Angelababy和老公黃曉明屢被傳婚變，先前她生日時也沒有一起過。近日，黃曉明捧著蛋糕唱生日歌的影片在網上瘋傳，但慶生對象不是老婆，而是公司的老員工，一位跟了他17年的司機劉大爺。

黃曉明是娛樂圈中出名的好老闆，當天老員工生日，黃曉明不只捧著蛋糕現身，更在減肥期間破戒吃了蛋糕，給足員工面子。此外，據悉黃曉明還送了一台華為手機給對方做為生日禮物。

滑雪 手機 香港

上一則

Rain太入戲 嘴賤惹惱老婆金泰希

下一則

狄龍另類教育 曾把兒子譚俊彥關狗籠「嚇到大病」

延伸閱讀

7部委聯合發禁令 禁明星代言金融產品

7部委聯合發禁令 禁明星代言金融產品
定檔海報「被缺席」 金星怒問「打工人」節目組

定檔海報「被缺席」 金星怒問「打工人」節目組
李冰冰曬深V禮服被醫師投訴太暴露 網友轟封建餘孽

李冰冰曬深V禮服被醫師投訴太暴露 網友轟封建餘孽
Baby高調換公司救人氣 要與宋茜爭一姐？

Baby高調換公司救人氣 要與宋茜爭一姐？

熱門新聞

王力宏(左)和李靚蕾的恩愛畫面已成歷史。 取材自微博

李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路

2022-01-01 18:03
李連杰與老婆利智、兩個女兒一家合照。 （取材自Instagram）

李連杰女兒秀出跨年家宴照 媽媽利智美艷舊照也曝光

2022-01-01 20:05
張庭、林瑞陽夫妻遭凍26億台幣資產。圖／摘自微博

上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

2021-12-29 10:10
汪小菲駁斥傳言與張穎穎緋聞，反覆態度飽受網友質疑頻。（取材自微博）

新歡張穎穎截圖外流 再爆汪小菲匯錢給「小四」

2021-12-26 02:30
陳昇病癒開唱，talking又破功了。記者李政龍／攝影

陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去

2021-12-31 14:51
阿諾史瓦辛格纏訟10年的離婚官司近日終於塵埃落定。(路透)

偷吃保母誕私生子 阿諾官司打10年 終於離婚了

2021-12-30 00:00

超人氣

更多 >
上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著
疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻
5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得
矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店
紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高

紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高