狄龍另類教育 曾把兒子譚俊彥關狗籠「嚇到大病」

狄龍(後排左)和妻子、兒子一家人合拍全家福。（取材自微博）

譚俊彥日前在TVB「萬千星輝頒獎典禮2021」中奪得「最佳男主角」及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，成為雙料視帝，當晚父親狄龍也到場頒獎；頒獎禮後父子在台下一同受訪後，更被拍到相擁祝賀，場面溫馨感人。其實，狄龍自譚俊彥小時候就採取嚴父教育 方法，早年譚俊彥在「爸爸的告白」節目中曾透露，曾被父親關進狗籠。

香港 01報導，譚俊彥當時在節目中透露過狄龍的管教方法，表示小時候有一天父親用收音機聽緊急新聞，但調皮的他卻放起兒歌卡帶，父子來回「掌控」收音機數次，最後狄龍忍不住警告兒子：「再放我就把你鎖進狗籠！」而譚俊彥依然故我，結果果真被關進籠子裡。

當年狄龍家中養了一隻杜賓犬，結果譚俊彥被迫與杜賓犬一同鎖在籠中超 過半小時，後嚇到大病一場。狄龍對這個教育方法感到抱歉，更直言是心中的一道疤痕，在節目中也向譚俊彥致歉，父子解開心結。

譚俊彥也說，當年他只有5、6歲，但十分理解狄龍，因為狄龍當年還在學習如何教育兒子。他說：「沒有人一開始就會當爸爸，再加上他父親、就是我爺爺很早過世，他沒有感受太多父愛。」他也提到，如今自己有一雙兒女，孩子搗蛋時他也會送「調皮室」，「其實都一樣，我也在學習做一個稱職的爸爸」。