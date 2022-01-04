胡歌女星好友曾暴食、催吐3年 水腫被酸不敬業、懷孕

菅紉姿自爆曾患上暴食症。（取材自微博）

曾與胡歌 一同主演電視劇「獵場」的女星菅紉姿，近日參演新劇「女心理師 」，胡歌還在微博曬圖為她拉抬聲勢。不過，網上日前曝光一段菅紉姿的採訪，她談到了自己患上暴食症的經歷，自曝曾經因為身材失調失去了很多機會，心理上也出現嚴重問題。

胡歌也在菅紉姿新戲開播時，日前曬出一張菅紉姿拿著破碎酒瓶對著幾個凶惡的大男人的截圖，寫下，「看到這個我特想問菅紉姿同學，這還是我認識的羅伊人嘛？加油，颯姐」。隨後菅紉姿也在留言區回覆胡歌，「老胡同學，這是你不知道的羅伊人另一面！嘿嘿」。不過，就是這樣的「颯姐」其實罹患過暴食症。

貓眼娛樂報導，菅紉姿剛開始並沒有意識到自己生病了，因為要滿足上鏡要求，她需要節食來迅速減重 ，但到了晚上意志力特別薄弱的時候，她還是會忍不住吃東西，想把白天的份都吃回來，卻又因為罪惡感而催吐，結果造成惡性循環。患上暴食症的菅紉姿當時發胖很多，也因此引來許多非議，質疑她不敬業、還嘲諷她「疑似懷孕」。

因為催吐，菅紉姿當時還有很嚴重的水腫問題，不管做有氧運動、泡熱水澡發汗，都無法消除水腫，這讓菅紉姿更加抑鬱，連經紀人都不想見，更別提拍戲了。這樣的狀態持續了3年之久，最後透過心理諮詢師的幫助，她才就醫、逐漸痊癒。許多網友留言表示有同感，很多人也因減肥不當導致暴食症。

如今菅紉姿氣色狀態都很不錯，事業也逐漸回升，在「女心理師」裡的表現獲得了不少好評。