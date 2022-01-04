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包貝爾又陷抄襲風波 執導短片被控抄襲學生作品

娛樂新聞組／綜合報導
包貝爾再度捲入抄襲風波。（取材自微博）
包貝爾再度捲入抄襲風波。（取材自微博）

演而優則導的包貝爾，近期參演綜藝節目「導演請指教」，然而他在最新一期的短片作品「漫長的別離」，被控抄襲北京電影學院學生的作品。這已不是包貝爾第一次被控抄襲了，2018他自導自演的電影「胖子行動隊」，就被質疑抄襲「金牌特務」（The King's Man）。

鳳凰網報導，一名自稱北京電影學院導演系研究生徐本宸的網友，在微博表示自己的畢業作品「紙船家庭」，被包貝爾導演的短片「漫長的別離」抄襲。

該網友表示，包貝爾電影中的人物關係、場景、台詞都有抄襲之處，甚至有一段情節是提交給青年電影製片廠做畢業聯合作品的片段，並未在「紙船家庭」中呈現出來，質疑連劇本也被盜走。網友曬出兩部影片對比截圖，在劇中雙親的病情走向、最後決定、醫生建議等都有相似之處。

該網友後來發布第二篇長文，透露自己的創作背景取自於真實生活經歷，並表示在2019年打算拍成長片，已經找好投資，卻因為疫情打斷一切。她說，看到自己的作品用「另外的方式」呈現在節目上，深感意外，也對電影行業有些許失望。

對此，包貝爾在微博回應稱，短片中的故事是團隊編劇張鵬的朋友──演員伊添鍇的親身經歷。「這部作品從真實交流、文本創作再到上線，都是經過一遍遍修改和打磨的；整個過程團隊也都有完整的創作記錄。後續舉證，可以為大家一一詳實呈上」。

「關於被質疑的場景，是我故事中的主人公原型口述的真實場景，我們做的也只是還原真實。還有其他藝術創作上的質疑，我們也可以隨時交流。」包貝爾表示。

電影 導演 北京

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