我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西安封城12天：社會面清零 是防疫妙計？數字作弊？

平均7天確診飆破40萬 佛奇轉彎：5天隔離 檢陰才解隔

跨年裝扮遭酸「老氣」 伊能靜忍不住回嗆…

娛樂新聞組／綜合報導
伊能靜與老公秦昊一起參加東方衛視的跨年晚會，卻被網友嫌禮服老氣。 （取材自微博）
伊能靜與老公秦昊一起參加東方衛視的跨年晚會，卻被網友嫌禮服老氣。 （取材自微博）

台灣女星伊能靜今年跨年與老公秦昊一起參加大陸東方衛視的跨年晚會，節目中只見她穿著一套黑色禮服，禮服中更搭配金色布料點綴，不料節目播出後卻遭網友酸「老氣」，甚至有網友拿她與另一位台灣女星楊丞琳比較，讓她氣得在留言區直接回嗆。

綜合媒體報導，53歲的伊能靜保養得宜，常被外界視為最凍齡的美魔女，但近年來網路上也出現不少她狀態不佳的老態照，她美魔女的稱號也備受質疑。她參加東方衛視的跨年晚會節目，畫面曝光後卻引來網友點名說「老氣」，還有網友拿楊丞琳跨年表演與伊能靜相比，表示「別的不說，從楊丞琳與你的跨年表演，對比你倆服裝品味，明顯看出年紀區別。」

伊能靜看完更忍不住留言嗆聲：「本來就不一樣年紀，而且同是女性應該互相支持鼓勵，為什麼總愛拿年紀比較。你是女性嗎？」

事實上，過去伊能靜PO美照時也曾有網友狠酸「奶奶，你真美」，當時伊能靜則大方回應「孫子，你真乖」，讓不少網友大讚高EQ。

不只如此，伊能靜也曾在社群平台分享上酒吧的照片，畫面中，她化著精緻的全妝，眉毛俐落有型，睫毛根根分明，一抹紅唇相當有女人味，再搭配銀色的垂墜飾長耳環，整體造型時髦有品味。

不過，還是有酸民故意找碴，直指：「眼袋外切的疤痕感覺還在」。伊能靜莫名遭受整形質疑，忍不住硬起來回應：「對不起沒做過，不要隨便猜測喔，不喜歡。」間接透露自己純天然，並無醫美加工。

伊能靜參加東方衛視跨年晚會，卻被網友嫌禮服老氣，還被拿來和楊丞琳(見圖)做比較。...
伊能靜參加東方衛視跨年晚會，卻被網友嫌禮服老氣，還被拿來和楊丞琳(見圖)做比較。 （取材自微博）

社群

上一則

動漫牌也救不了 日本「紅白歌唱大賽」收視創新低

下一則

「倚天屠龍記」續集一等29年 新一代小昭是她

延伸閱讀

遲2天D社才出手 T-ara孝敏譜姐弟戀 與足球員瑞士跨年

遲2天D社才出手 T-ara孝敏譜姐弟戀 與足球員瑞士跨年
唱跨年遭網暗諷「老態」、比不上楊丞琳…伊能靜回嗆了

唱跨年遭網暗諷「老態」、比不上楊丞琳…伊能靜回嗆了
新墨州纜車故障 21人吊在半空12小時 驚險跨年

新墨州纜車故障 21人吊在半空12小時 驚險跨年
時報廣場跨年垃圾 上百環工估多日才能清完

時報廣場跨年垃圾 上百環工估多日才能清完

熱門新聞

汪小菲駁斥傳言與張穎穎緋聞，反覆態度飽受網友質疑頻。（取材自微博）

新歡張穎穎截圖外流 再爆汪小菲匯錢給「小四」

2021-12-26 02:30
王力宏(左)和李靚蕾的恩愛畫面已成歷史。 取材自微博

李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路

2022-01-01 18:03
張庭、林瑞陽夫妻遭凍26億台幣資產。圖／摘自微博

上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

2021-12-29 10:10
李連杰與老婆利智、兩個女兒一家合照。 （取材自Instagram）

李連杰女兒秀出跨年家宴照 媽媽利智美艷舊照也曝光

2022-01-01 20:05
艾瑪華森是「哈利波特20周年：重返霍格華茲」一大焦點。(取材自YouTube)

「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動

2021-12-25 19:45
庾恩利聖誕節穿女裝在巴黎慶祝。（取材自Instagram）

伊能靜19歲兒子女裝慶聖誕 被喊「正妹」大方回應

2021-12-25 23:32

超人氣

更多 >
紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警

紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警
迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花
別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度
學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結

學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結
Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部

Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部