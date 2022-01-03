跨年裝扮遭酸「老氣」 伊能靜忍不住回嗆…

伊能靜與老公秦昊一起參加東方衛視的跨年晚會，卻被網友嫌禮服老氣。 （取材自微博）

台灣女星伊能靜今年跨年與老公秦昊一起參加大陸東方衛視的跨年晚會，節目中只見她穿著一套黑色禮服，禮服中更搭配金色布料點綴，不料節目播出後卻遭網友酸「老氣」，甚至有網友拿她與另一位台灣女星楊丞琳比較，讓她氣得在留言區直接回嗆。

綜合媒體報導，53歲的伊能靜保養得宜，常被外界視為最凍齡的美魔女，但近年來網路上也出現不少她狀態不佳的老態照，她美魔女的稱號也備受質疑。她參加東方衛視的跨年晚會節目，畫面曝光後卻引來網友點名說「老氣」，還有網友拿楊丞琳跨年表演與伊能靜相比，表示「別的不說，從楊丞琳與你的跨年表演，對比你倆服裝品味，明顯看出年紀區別。」

伊能靜看完更忍不住留言嗆聲：「本來就不一樣年紀，而且同是女性應該互相支持鼓勵，為什麼總愛拿年紀比較。你是女性嗎？」

事實上，過去伊能靜PO美照時也曾有網友狠酸「奶奶，你真美」，當時伊能靜則大方回應「孫子，你真乖」，讓不少網友大讚高EQ。

不只如此，伊能靜也曾在社群 平台分享上酒吧的照片，畫面中，她化著精緻的全妝，眉毛俐落有型，睫毛根根分明，一抹紅唇相當有女人味，再搭配銀色的垂墜飾長耳環，整體造型時髦有品味。

不過，還是有酸民故意找碴，直指：「眼袋外切的疤痕感覺還在」。伊能靜莫名遭受整形質疑，忍不住硬起來回應：「對不起沒做過，不要隨便猜測喔，不喜歡。」間接透露自己純天然，並無醫美加工。