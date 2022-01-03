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TVB頒獎禮 鍾嘉欣透視裝颯又美 陳自瑤吊帶裙秀美背

娛樂新聞組／綜合報導
陳自瑤的黑色公主裙十分吸睛。 （取材自微博）
陳自瑤的黑色公主裙十分吸睛。 （取材自微博）

香港TVB近日舉行年度頒獎禮，鍾嘉欣等諸多知名藝人紛紛亮相紅毯，爭奇鬥艷畫面十分養眼。

貓眼娛樂報導，鍾嘉欣當天打扮酷炫，和以往電視劇裡善良純真的形象不同，已經升級當媽媽的她氣質愈發沉穩，黑色透視裝搭配閃光西裝外套又颯又美，已經恢復到產前纖細的好身材，身高比例優越，搭配一頭短髮氣質出眾。

她保養得很好，皮膚白皙緊緻又細膩，完全看不出已經是37歲的人。

陳自瑤則是一身女神造型，黑色公主裙十分吸睛，吊帶設計完美展露出她精緻的鎖骨和肩頸線，搭配盤髮性感又高雅，笑容燦爛甜美動人。

據報導，網友們紛紛在評論區裡留言大讚兩位女神都好漂亮，尤其是陳自瑤，穿上黑色公主裙更顯得端莊大氣。

據悉，鍾嘉欣此次憑藉電視劇「星空下的仁醫」被提名TVB視后，該劇口碑熱度都很不錯，她在劇中的演技也備受好評，在入圍的視后演員中呼聲極高。

報導說，鍾嘉欣入行20幾年以來，已經拿到TVB的提名13次，還是TVB的五大花旦之一，可是她卻次次和獎項擦肩而過。

陳自瑤也已經出道多年，只是在和王浩信結婚後，她就將重心放在照顧家庭上，支持老公事業發展，然而王浩信緋聞不斷，近日還頻繁傳婚變，這次陳自瑤驚艷亮相，網友都期望她重新開始拚事業。

鍾嘉欣以黑色透視裝搭配閃光西裝外套，又颯又美。 （取材自微博）
鍾嘉欣以黑色透視裝搭配閃光西裝外套，又颯又美。 （取材自微博）

提名 入圍 香港

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