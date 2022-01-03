林夏薇爆冷奪TVB視后 陳曉發文祝賀 反被網酸

林夏薇奪視后遭到網友的酸言酸語，老同學陳曉發文力挺。 （取材自微博）

香港 TVB近日舉行「萬千星輝台慶頒獎禮」，最佳男主角由譚俊彥奪得，最佳女主角則大爆冷門，由林夏薇以「七公主」奪下視后，擊敗原先呼聲極高的鍾嘉欣、李佳芯等人，引起網友不滿。而林夏薇出身中央戲劇學院，身為同學的男星陳曉深夜特地發文祝賀，沒想到意外和酸民掀起大戰。

ETtoday報導，眾多網友不滿視后頒給林夏薇，加上「七公主」也擊敗收視夯劇「星空下的仁醫」奪最佳劇集，眾人輪番湧入電視台官方微博留言「倒閉吧」、「吃屎啦」、「TVB你對得起鍾嘉欣嗎」。香港網友也在官方Facebook批評「超級失望」、「為什麼不是鍾嘉欣？TVB真的欠她一個視后」。

陳曉深夜也發文：「中央戲劇學院2005級表演系一班的林夏薇同學，聽說你拿視后了！」貼文加上好多個大拇指讚圖示。然而網友不領情「如果你真的愛TVB就應該沉默」。 林夏薇奪視后遭到網友的酸言酸語，老同學陳曉發文力挺。 （取材自微博）

陳曉一一回應「我都沉默慣了，還要咋沉默」、「憑良心，同學獲獎，換你你也開心」。原來他從小就愛看TVB港劇，見同學得獎格外開心，結果反被吐槽「TVB老粉哥，你真的看過這位提視后的劇嗎」，他親回「你可別鬧了…我看的那會還沒那麽多帶節奏的呢」、「不就是黑黑嘛，我也是粉絲啊」。他深夜時刻和酸民交戰，意外被發現是追劇粉，還被敲碗寫小作文。

另據香港01報導，林夏薇封后，問到心情如何，她說：「其實我覺得今晚誰得獎都實至名歸，因為每一位都好有實力。」

此外，備受關注的「最佳男主角」由譚俊彥奪得，他憑「換命真相」中飾演時光的演出而得到「視帝」寶座，他同時奪得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，成今屆的雙料視帝。

現年41歲的譚俊彥因為與Netflix今年熱播的韓劇「魷魚遊戲」男主角李政宰「撞樣」，而人氣急升，更被網友封為「港版李政宰」。

其實身為狄龍之子的他，入行多年，演藝之路一點也不平坦。他曾到加拿大多倫多升學 ，2000年回港加入爾冬陞旗下的星皓經理人公司，拍的第一部電影 為張之亮執導，梅艷芳主演的「慌心假期」。2000年往後十多年，他主要在內地發展，有拍電影、港台劇集和內地劇集等。