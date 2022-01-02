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妻女台下捧場 56歲郭富城跨年勁歌熱舞零喘氣

娛樂新聞組／綜合報導
NEW TV 在香港中環海濱活動空間舉辦「2021 美麗的夜香港跨年演唱會」，郭富城及有多位樂壇紅星出席與市民共度除夕夜。（中通社）
NEW TV 在香港中環海濱活動空間舉辦「2021 美麗的夜香港跨年演唱會」，郭富城及有多位樂壇紅星出席與市民共度除夕夜。（中通社）

由New TV主辦的「2021 美麗的夜香港跨年演唱會」除夕夜在中環海濱活動空間舉行，除了有林子祥、李克勤、周慧敏、任賢齊、草蜢、杜德偉、泳兒、菊梓喬、Supper Moment、曾比特及陳凱詠之外，壓軸嘉賓有郭富城與大家一同倒數。

香港01報導，穿上紅色西裝白色背心的城城在台上一口氣唱出三首快歌「對你愛不完」、「狂野之城」及「唱這歌」，56歲的城城在台上與大量Dancers大曬舞技，勁歌熱舞期間零喘氣，非常厲害。城城跟一眾歌手在台上一起倒數，表示近期一直在拍戲，沒有想過能跟大家一起跨年，笑言：「祝大家身體健康心想事成，2022年快點上舞台做演唱會，放很多時間在電影。昨晚很緊張，很期待，已經有一年沒有上舞台，能夠見證踏入新一年，祝願香港及觀眾心願全部達成！」

來源：YouTube

另據香港文匯報報導，城城說，由於過去2年活在疫情之下，大家都很辛苦，希望疫情能盡快過去，順順利利重回正常生活，想做的和想要的都會得到。

談到太太方媛帶同兩個女兒來捧場看他演出，城城笑說：「這是很開心的事，之前小寶未出世，我去年要拍戲又不在港，現在小寶兩歲，她都是第一次看爸爸在台上表演。」見他在台上不斷向囡囡送飛吻？城城笑咪咪說：「好開心呀，表演後見到她們也很開心，知道有拍到台下囡囡看我表演的片段，太太會報告我知道。」

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