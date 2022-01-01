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鹿晗、關曉彤同地取景 網友調侃有如婚紗照

娛樂新聞組／綜合報導
關曉彤、鹿晗在同一地點打卡拍照，網友調侃很像結婚照。（取材自微博）
關曉彤、鹿晗在同一地點打卡拍照，網友調侃很像結婚照。（取材自微博）

2021年的最後一天，中國女星關曉彤可謂是相當忙碌，既要主持浙江衛視跨年晚會，又要參加央視的跨年晚會，因此工作室就關曉彤晚會上的美照連發多條動態。然而網友沒想到的是，一向低調的關曉彤，也猝不及防秀了一波恩愛，工作室曬出照片的拍照地點，此前鹿晗也在同一地點打卡拍照了，兩人還穿同色系服裝，被網友調侃很像是結婚照。

來源： YouTube

網易娛樂報導，照片中，關曉彤身穿花瓣白紗裙，鹿晗身穿同色系休閒西裝，一個像公主，一個像王子，如果不說這是工作照，很多網友都誤以為這是結婚單人照。所以，這是兩人共用了同一個攝影師嗎？

另外細節之處，鹿晗和關曉彤的髮色幾乎相同，兩人還都將戒指戴在了食指上，這情侶造型的打扮是出自同一個造型師之手嗎？很難不讓人猜測，鹿晗、關曉彤是不是已共享資源了，兩人的感情也比想像中的還要穩定甜蜜，鹿晗也是真的很寵愛關曉彤。

算下來，鹿晗與關曉彤在一起已經四年多了，能夠將一段感情維持如此之久，也說明兩人對待這段感情也都是認真的，其實從鹿晗當初不顧自己的前途公開戀情，也看出他很有擔當，如今也獲得很多人的祝福。

網友如今最為關心的也是兩人什麼時候結婚，看近段時間兩人頻繁秀恩愛，想必離這一天也不遠了。

關曉彤、鹿晗在同一地點打卡拍照，網友調侃很像結婚照。（取材自微博）
關曉彤、鹿晗在同一地點打卡拍照，網友調侃很像結婚照。（取材自微博）

鹿晗 攝影 YouTube

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