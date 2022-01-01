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賈玲「穿過寒冬擁抱你」 首日票房奪4冠

娛樂新聞組／綜合報導
跨年檔期，「穿過寒冬擁抱你」的票房表現最亮眼。（取材自荊楚網）
跨年檔期，「穿過寒冬擁抱你」的票房表現最亮眼。（取材自荊楚網）

12月的票房一直被肖央的「誤殺2」強勢占領，不過剛迎來了跨年檔期，「誤殺2」的票房受到明顯擠壓。其中「穿過寒冬擁抱你」的票房表現最為亮眼，首日票房破3億元（人民幣，下同，約4716萬美元），排片占比和票房占比都高於同檔期上映的國產電影。

網易娛樂報導，如此強勁的勢頭，也讓人不得不期待這部影片再創「你好李煥英」的強勢戰績。影片上映之後狂攬4個冠軍，不僅綜合票房成績亮眼、場均人次、上座率等均在跨年檔遙遙領先。單單是「穿過寒冬擁抱你」的想看人數就超過了65萬，目前平台預測最終票房將拿到超過10億。

不過從首日上映的票房成績來看，這部影片遠遠超過同題材的「中國醫生」。

「穿過寒冬擁抱你」的女導演薛曉路對情感的把控更為細膩，此次，薛曉路搭檔賈玲無疑是強強聯合。片中噱頭最強的一位演員自然是賈玲，「你好，李煥英」的成功讓賈玲名氣大噪，同時也成為了票房扛把子，不少觀眾都是奔著賈玲而來，如今的賈玲，也已經成為了作品品質的保障。

強勁的演員陣容也是「穿過寒冬擁抱你」能夠吸引觀眾的重要原因，黃渤的票房號召力僅次於吳京和沈騰，自然是這部影片的一大亮點。

而影后周冬雨則客串飾演護士夏曉，臉上的勒痕清晰可見，再現了疫情期間護士們的辛苦和樂觀心態。

「穿過寒冬擁抱你」講述的是2020年武漢封城，小人物為抗疫所作出的貢獻和努力。從時間設定來看，「穿過寒冬擁抱你」是以疫情開始的臘月二十九為切入點，講述的故事卻是笑中有淚。第一次面對這樣的狀況，有人焦慮，有人積極樂觀，但這次疫情卻讓所有人都學會了珍惜眼前人。

疫情 導演 封城

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