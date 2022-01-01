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林瑞陽、張庭傳銷案 代言明星陶虹、林志玲跟著倒楣？

特派記者賴錦宏／綜合報導
林志玲（左）、蔣依依（右）都曾為張庭（中）的TST產品站台。（取自觀察者網）
林志玲（左）、蔣依依（右）都曾為張庭（中）的TST產品站台。（取自觀察者網）

台灣男星林瑞陽、張庭夫婦成立的上海達爾威公司被曝因涉傳銷被查，其旗下「微商第一品牌」TST也再次引發關注。官媒觀察者網報導，包括林志玲羅志祥、蔣依依、陶虹與徐崢夫婦、曹格夫婦在內的多位明星曾為TST站台或代言，他們是否需要承擔法律責任呢？環球網前總編輯胡錫進也撰文稱明星經商不僅要懂市場，還要了解法律，案件似乎有擴大的趨勢。

據報導，林瑞陽和張庭2013年創立上海達爾威，主打化妝品、護膚品品類。2014年開始，TST在全大陸各地狂招代理，兩人又邀請一眾明星站台宣傳，成為該品牌一路狂飆過程中彼此呼應的明暗雙線。

趙薇、范冰冰、張馨予、明道、劉濤等人都曾發微博為TST點讚。陶虹、徐崢夫婦，曹格夫婦在幫助宣傳的同時，還曾擔任TST品牌的股東，北京京師律師事務所律師熊超指出，首先要明確明星在宣傳過程中所做出的一系列行為的性質。其中陶虹作為公司股東，身分相對特殊，她存在違法的重大嫌疑。

林志玲、羅志祥等代言人依法必須要實際使用過該產品，否則就是虛假宣傳，明星本人及公司要承擔相應的法律責任。

陶虹（右）是TST的股東之一。官媒稱，陶虹表面個人退股，但以法人入股，依然是股東...
陶虹（右）是TST的股東之一。官媒稱，陶虹表面個人退股，但以法人入股，依然是股東。（取自觀察者網）

至於上月，網傳陶虹退出張庭公司，但觀察者網稱，「這不完全符合事實」。陶虹只是從自然人股東持有，轉為法人股東持有。

林志玲 羅志祥 北京

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