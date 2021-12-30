我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「檢測站的沙漠」紐約市皇后區 新冠死例全州最多

飛機上測出新冠陽性 美國老師關廁所5小時「自我隔離」

難怪家裡都是錢？張庭再被爆 成本4元面膜賣100元

噓！星聞 綜合報導
林瑞陽與張庭。(取材自微博)
林瑞陽與張庭。(取材自微博)

張庭、林瑞陽夫妻在中國的微商事業經營得有聲有色，她曾說因為錢都亂放，所以「家裡到處都是錢」。不過29日卻傳出公司涉嫌傳銷被查，新台幣26億的資產遭到凍結，繼有代理商跳出來公開張庭公司的賺錢方式後，又有其他人披露該品牌化妝品的成本與售價，價差竟然高達25倍。

據紅星新聞報導，一名張女士是TST的代理商，加入「TST庭秘密」之後的4年，因為傳銷的屬性，讓她嘗到了眾叛親離的苦澀滋味，每當身邊朋友斷了聯絡，上線就會告訴她：「她們不理妳，是因為妳跳出了原有個圈層，和他們不是一個世界的人了。」

直到2021年發生了2件事，讓張女士的代理商生涯走向盡頭，一是發現和TST同源的面膜商品，售價只要人民幣4元，但TST卻賣100多元，她在意識到商品暴利之後開始感到不安，但還不足以讓她決定停止，3月時一起詐騙案讓她徹底警醒。

3月時兩名TST的代理商，利用TST商城APP抵用券的漏洞，獲利人民幣770多萬，兩人聽從指示配合調查，結果因為涉嫌詐騙，被上海青浦警方依法究責。張女士有感而發地說：「之前都說代理是親人是家人，根本不是，這次我一下就醒了。」於是張女士決定不再繼續代理，而上線火速把她的微信拉黑，她事後回想，一開始上線說每個月可賺人民幣2萬元，至今也不知道是真是假，但她在發展下線時，卻也以同樣的話術招攬，甚至還說自己每個月能賺5萬，「其實都沒挣到錢！」

詐騙 微信

上一則

林瑞陽如何打動芳心？張庭曾在節目中自爆交往情趣

下一則

拍吻戲遇男星伸舌頭？許瑋甯認了：不是故意的 就頂住

延伸閱讀

林瑞陽如何打動芳心？張庭曾在節目中自爆交往情趣

林瑞陽如何打動芳心？張庭曾在節目中自爆交往情趣
張庭懶甩資金凍結 拍抖音自稱「臉皮厚」被網友狂酸

張庭懶甩資金凍結 拍抖音自稱「臉皮厚」被網友狂酸
林瑞陽夫婦涉傳銷被查 分析：最重5年以上刑責

林瑞陽夫婦涉傳銷被查 分析：最重5年以上刑責
張庭公司斂財手段被爆 知情人：買2萬可加林瑞陽微信

張庭公司斂財手段被爆 知情人：買2萬可加林瑞陽微信

熱門新聞

艾瑪華森是「哈利波特20周年：重返霍格華茲」一大焦點。(取材自YouTube)

「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動

2021-12-25 19:45
汪小菲駁斥傳言與張穎穎緋聞，反覆態度飽受網友質疑頻。（取材自微博）

新歡張穎穎截圖外流 再爆汪小菲匯錢給「小四」

2021-12-26 02:30
庾恩利聖誕節穿女裝在巴黎慶祝。（取材自Instagram）

伊能靜19歲兒子女裝慶聖誕 被喊「正妹」大方回應

2021-12-25 23:32
張菲評論王力宏。（影片截圖）

張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆

2021-12-23 10:24
張庭、林瑞陽夫妻遭凍26億台幣資產。圖／摘自微博

上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

2021-12-29 10:10
王力宏。（取材自微博）

王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

2021-12-25 19:22

超人氣

更多 >
偷吃保母誕私生子 阿諾官司打10年 終於離婚了

偷吃保母誕私生子 阿諾官司打10年 終於離婚了
印度驚現「人面羊」 只有2條腿、全身無毛

印度驚現「人面羊」 只有2條腿、全身無毛
新冠海嘯 美1秒鐘3人染疫…加州破500萬例 全美第一

新冠海嘯 美1秒鐘3人染疫…加州破500萬例 全美第一
美國女子連投200多封履歷都遭拒 她嘆：念到碩士錯了嗎

美國女子連投200多封履歷都遭拒 她嘆：念到碩士錯了嗎
另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手

另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手