林瑞陽如何打動芳心？張庭曾在節目中自爆交往情趣

張庭、林瑞陽夫妻遭凍產26億台幣資產。(取材自微博)

藝人林瑞陽、張庭夫妻在中國成立電商 「上海達爾威貿易有限公司」，以販賣保養品、化妝品微商為主要事且經營有成。豈料，28日卻傳出公司涉嫌違法，導致名下26億台幣的資金遭中國政府凍結，引發外界譁然。此外，林瑞陽、張庭過往的情史也再度被挖出。

張庭2004年參加小S 主持的節目《康熙來了》，當實她曾在節目中透露與林瑞陽交往的過程。她透露，一開始還不知道林瑞陽對她有意思，是直到兩人相識後從林瑞陽口中得知初次見她的場景，「說到第七次」她才知道原來林瑞陽在兩人相識的七年前就開始注意她。

後來張庭找了許效舜算命，當時許效舜告訴她未來的老公是做房地產 的，張庭還曾直接回絕「你不用追我了，算命說我將來一定會嫁給做房地產的大老闆，不是你」，沒想到林瑞陽後來真的改行經營房地產，一旁的小S與蔡康永聽完忍不住直呼「好感人」。

節目中，張庭也透露與林瑞陽的日常小情趣。她透露很喜歡打電話給林瑞陽，常常只打一聲就掛掉，她認為這是兩人的暗號，不過林瑞陽若沒有即時回電，她就會鬧脾氣，事後林瑞陽回電會哄她向她不斷道歉。被問到會不會跟林瑞陽吵架，她則否認並表示只要她哭林瑞陽就會投降，直言「男生最怕女生哭吧」。