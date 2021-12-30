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金雞獎／張藝謀等了18年 再奪最佳導演獎

新華社／廈門30日電
張藝謀獲得最佳導演獎。(新華社)
張藝謀獲得最佳導演獎。(新華社)

第34屆中國電影金雞獎頒獎典禮30日晚在福建廈門舉行，「守島人」獲得最佳故事片獎。張藝謀憑藉影片「懸崖之上」收穫最佳導演獎，這是他18年後再度獲得這一獎項。

除最佳導演獎外，張譯也憑藉在「懸崖之上」中飾演的張憲臣獲得最佳男主角獎，「懸崖之上」還收穫了最佳攝影獎。張小斐則憑藉「你好，李煥英」中飾演的李煥英獲得最佳女主角獎。

張小斐獲得最佳女主角獎。(新華社)
張小斐獲得最佳女主角獎。(新華社)

「1921」收穫最佳編劇獎，「我和我的家鄉」獲評委會特別獎。

范偉憑藉影片「一秒鐘」中飾演的範電影收穫最佳男配角獎。此外，「一秒鐘」還收穫了最佳錄音獎。在「我的姐姐」中飾演姑媽的朱媛媛收穫最佳女配角獎。

今年的金雞獎新增設最佳外語片獎項，最終「困在時間裏的父親」收穫該獎。

張譯得最佳男主角獎。(新華社)
張譯得最佳男主角獎。(新華社)

「隨風飄散」獲最佳導演處女作獎，「冰下的魚」獲最佳中小成本故事片獎，「九零後」獲最佳紀錄/科教片獎，「白蛇2：青蛇劫起」獲最佳美術片獎，「再見吧！少年」獲最佳兒童片獎，「南越宮詞」獲最佳戲曲片獎。

其他獎項上，「拆彈專家2」獲最佳剪輯獎，「革命者」獲最佳美術獎，「中國醫生」獲最佳音樂獎。

頒獎典禮上，呂其明、張鑫炎、李前寬獲中國文聯終身成就電影藝術家榮譽表彰。

導演 電影 攝影

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