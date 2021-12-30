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林瑞陽夫婦涉傳銷被查 分析：最重5年以上刑責

中央社／上海30日電
張庭（左）、林瑞陽（右）因經營傳銷涉及隱匿資金，遭中國監管部門調查，人民幣6億元資金遭凍結。 取材自微博
張庭（左）、林瑞陽（右）因經營傳銷涉及隱匿資金，遭中國監管部門調查，人民幣6億元資金遭凍結。 取材自微博

林瑞陽夫婦因經營傳銷涉及隱匿資金，遭中國監管部門調查，人民幣6億元（約9413.2萬美元）資金遭凍結。學者分析，調查後若證實涉傳銷，輕則罰款，重則須承擔5年以上刑責。

林瑞陽、張庭夫婦在中國發展多年，近年投入微商事業，旗下「TST庭秘密」產品包含護膚、精華液等保養品，也涉足燕窩等食品。

綜合中媒29日報導，石家莊市裕華區市場監督管理局證實，林瑞陽夫婦經營的電商「上海達爾威貿易有限公司」遭民眾舉報，因此今年6月5日以「涉嫌傳銷」為由立案調查。

21世紀經濟報導引述中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍分析，如果經過監管部門調查，證實是傳銷行為，按照中國的「禁止傳銷條例」，公司財產將會被凍結，並裁處高額的罰款。如果情節重大，可能涉及刑法中的「組織、領導傳銷活動罪」。

廣東德寰律師事務所副主任馬平川指出，如果林瑞陽夫婦「組織、領導傳銷活動罪」的罪名成立，將面臨5年以下有期徒刑或拘役，並處罰金；情節嚴重的，處5年以上有期徒刑，並處罰金。

馬平川並解釋直銷與傳銷的差異，「直銷是以銷售產品為目的，而傳銷以拉人頭為目的。直銷有產品為基礎，傳銷一般沒有，或沒有等值產品。」

朱巍指出，傳銷行為其中一個重要特徵就是實際產品非常少，而帳面銷售額非常大。「這就使得很多傳銷組織最終涉案金額可能高達幾億甚至幾十億的交易額，但是產品沒有人拿，都在倉庫擺著。」

他說，宣稱「不需囤貨」的模式是很多傳銷行為的典型做法，代理沒有倉儲、不囤貨，只要發展下線就好。

然而朱巍也強調，目前還不能確定就是傳銷行為，仍要看返利模式、有沒有會員、如何招募會員、有沒有囤貨、團隊技術模式、實際銷售金額等綜合因素。這些都需要相關部門的調查。

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