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張庭懶甩資金凍結 拍抖音自稱「臉皮厚」被網友狂酸

娛樂新聞組／綜合報導
張庭拍抖音影片說「臉皮要厚」，被網友狂轟。(取材自抖音)
張庭拍抖音影片說「臉皮要厚」，被網友狂轟。(取材自抖音)

張庭、林瑞陽夫妻在中國經營電商生意做得嚇嚇叫，近日傳出公司涉嫌傳銷被查，26億台幣資產遭凍產，夫妻兩發出聲明表示為「合法經營，依法納稅」，並會配合相關部門的調查工作。不過張庭似乎不受爭議影響，還在抖音拍片說道「臉皮要厚」，被許多網友留言猛酸。

夫妻雖被爆遭凍產，張庭抖音帳號仍持續更新，除曬出與孩子們一起唱歌跳舞短片，並發文：「孩子壓力其實就減了一半，有沒有同感？！」她還PO出一則對嘴影片，翹腳、啃蘋果邊說「聽專家說，會拍抖音的人，要比不會拍抖音的人，臉皮要厚」，最後不忘一陣大笑及驕傲神情。 

此外，網友也開始起底過去夫妻兩「炫富」行徑。張庭曾接受媒體訪問上海價值8億台幣、500坪豪宅影片也曝光，身為女主人，張庭帶領媒體從客廳走到廚房，就花了好長時間，她直呼：「很多人第一次來都會迷路」，打開冰箱也稱裡頭只有肉沒有菜，只因豪宅外還有空中花園有菜園，此外，花園還有小屋、會客區、小朋友的跳床。她還曾說因錢都亂放，所以「家裡到處都是錢」，放眼所及盡是奢華。

對此，引來網友狂酸「畢竟傳銷來錢快，有下線們天天供著呢」、「臉皮確實厚」、「會玩」、「聽專家說，這下玩大了，不好辦啊」、「這該不會是婷姐最後一條視頻吧」。還有網友覺得能早查卻不早查，根本就是「肥了再殺」。

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