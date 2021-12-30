張靚穎被誤當張穎穎 挨罵「汪小菲小三」高EQ回應

張靚穎被誤會是張穎穎，十分無奈。(取材自微博)

藝人大S 的前夫汪小菲 被爆婚內出軌，才剛離婚就跟25歲女星張穎穎頻繁來往，且被狗仔拍到疑似住在一起，引發爭議。許多網友開始關注張穎穎，然而其中看錯名字的人也不少，紛紛誤以為是知名歌手張靚穎，令她的工作室只能無奈出面澄清。

張穎穎從小就開始學習跳舞，以舞蹈演員的身分出道，2015年開始演出電視劇，但並沒有受大眾關注的作品，即使在緋聞爆發後，微博 粉絲也僅成長到125萬。相較於她，2005年就出道的張靚穎在歌壇已有天后級地位，微博粉絲高達4300萬，知名度極高，以至於許多網友看到汪小菲相關報導後，第一時間都誤以為是張靚穎。

不少「吃錯瓜」的網友跑到張靚穎的微博留言詢問，甚至罵她是汪小菲小三，讓張靚穎粉絲很生氣，也趕緊出來澄清是「認錯人了」。

對此，張靚穎工作室也發文，配上張靚穎的美圖，開玩笑回應：「看錯的朋友們，不如來聽聽張靚穎的歌吧。」說完還真的在留言區貼上張靚穎的表演影片網址，趁著這個無奈被火燒到的機會進行宣傳，高EQ的處理方式獲得讚賞。粉絲也調侃工作室「你跟上了潮流」、「吃瓜不如來聽張靚穎的歌」，同時呼籲網友不要沒看清楚就先開罵。