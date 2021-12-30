67歲老戲骨李雪健罕見露面 說話吃力身形又更消瘦

李雪健近日露面身體狀況似乎不是很好。(取材自微博)

近日，老戲骨李雪健罕見露面，為國家話劇院創建80周年送祝福、談感慨，引起網友熱議。視頻裡，李雪健老師打扮正式，因患鼻咽癌說話聲音沙啞低弱，但包含真摯，帶著助聽器，面容相比早前消瘦了一些。

貓眼娛樂報導，67歲的李雪健當天打扮一如既往的樸實低調，黑色外套保暖厚實，頭上戴著一頂咖色的帽子，完全沒有影視圈大前輩的架子。只是李雪健的身體狀況似乎不是很好，他的身形消瘦了一大圈，即使穿著冬衣都完全不顯胖，臉部也已經長出了老人斑和皺紋，膚色暗黃。

在說話時，台詞功底深厚的李雪健也出現了口齒不清的情況，說一句話都要停下來歇會，聽起來十分吃力，但他還是堅持講完了所有感悟，神情專注認真。

中華網報導，李雪健再三強調，作為演員要為觀眾呈現好作品，要切實為群眾服務，尤其是文藝工作者們要與時俱進，不能桎梏在以前的陳舊經驗中。

網友們紛紛在評論區裡留言表示，李雪健老師說話已經很吃力了，咽喉癌對老人家的身體確實影響很大，希望他身體健康，能長命百歲。

李雪健是知名老戲骨，出道多年拿過幾十個影帝榮譽，並且德藝雙馨無醜聞，曾主演「焦裕祿」、「水滸傳」、「渴望」等經典作品，陪伴了無數觀眾長大。但2000年時，李雪健被查出患有咽喉癌，為此特意休養兩年，雖然之後他再次復出拍戲，但身體狀況還是受到了一定影響，近年來很少再公開露面。

這次他罕見現身，除了慶祝國家話劇院創建80周年，也收穫了終身榮譽藝術家的嘉獎。