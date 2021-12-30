張庭公司斂財手段被爆 知情人：買2萬可加林瑞陽微信

張庭(左)、林瑞陽夫妻傳出公司資金遭凍結。(取材自微博)

張庭、林瑞陽夫妻在中國的公司涉嫌傳銷被查，新台幣26億的資產遭到凍結，但大批網友卻很不以為意，直指張庭公司涉嫌傳銷在坊間早已不是新鮮事，為何現在才查，此外也有代理商跳出來揭開張庭公司的斂財手段，直言根本沒什麼人賺到錢。

傳銷在中國的市場可觀，一名名叫孫琦的代理商在新浪新聞的訪問中提到，自己是透過朋友介紹加入TST(即張庭、林瑞陽公司)，當時朋友告訴她，在TST一年能賺10幾、20幾萬，不用自己投錢，分享就行了。

孫琦隨後加入各種TST家族微信 群，群裡各種勵志案例，像是有人年賺人民幣5、600萬，也有大學老師辭職加入，就連沒有受過太多教育 的農村婦女都能賺到錢，乍聽之下非常吸引人，於是孫琦開始不斷發展下線，過程中卻發現，要吸引下線自己得不斷壓低進貨的金額，否則下線大可去找其他人拿貨，久而久之她發現自己根本是代墊貨款，不只賺不到錢，最後甚至變相囤貨。

孫琦說，TST其實就是透過發展出的「子子孫孫」來提成，但這並不容易，不光自己就連身邊朋友也沒多少人真的賺錢，最後她在2021年初清空囤貨，決定退出TST，她總結這幾年的經歷：「只在朋友圈看到有人掙錢。」

此外孫琦透露TST以明星創始人作為品牌宣傳、拉人的手段，只要代理商買夠了人民幣2萬元，就能跟老闆合照、加林瑞陽的微信，並且加入菁英群，在菁英群中，張庭、林瑞陽每天早上會跟大家開「文字早會」。但孫琦之後發現，所謂林瑞陽的微信，說穿了就是大頭照是林瑞陽，但實際操作的是助理。

不僅如此，在2020年張庭轉戰抖音 直播帶貨後，要求代理商到直播間以高價買商品，之後以現金券返還，但孫琦說：「有誰不去買，老闆娘說話就非常難聽。」