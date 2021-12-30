我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

發布國內旅行「強制接種令」？拜登：會考慮

艾普斯坦「性侵島」總管有罪 名媛麥斯威爾大審判

張庭公司斂財手段被爆 知情人：買2萬可加林瑞陽微信

娛樂新聞組／綜合報導
張庭(左)、林瑞陽夫妻傳出公司資金遭凍結。(取材自微博)
張庭(左)、林瑞陽夫妻傳出公司資金遭凍結。(取材自微博)

張庭、林瑞陽夫妻在中國的公司涉嫌傳銷被查，新台幣26億的資產遭到凍結，但大批網友卻很不以為意，直指張庭公司涉嫌傳銷在坊間早已不是新鮮事，為何現在才查，此外也有代理商跳出來揭開張庭公司的斂財手段，直言根本沒什麼人賺到錢。

傳銷在中國的市場可觀，一名名叫孫琦的代理商在新浪新聞的訪問中提到，自己是透過朋友介紹加入TST(即張庭、林瑞陽公司)，當時朋友告訴她，在TST一年能賺10幾、20幾萬，不用自己投錢，分享就行了。

孫琦隨後加入各種TST家族微信群，群裡各種勵志案例，像是有人年賺人民幣5、600萬，也有大學老師辭職加入，就連沒有受過太多教育的農村婦女都能賺到錢，乍聽之下非常吸引人，於是孫琦開始不斷發展下線，過程中卻發現，要吸引下線自己得不斷壓低進貨的金額，否則下線大可去找其他人拿貨，久而久之她發現自己根本是代墊貨款，不只賺不到錢，最後甚至變相囤貨。

孫琦說，TST其實就是透過發展出的「子子孫孫」來提成，但這並不容易，不光自己就連身邊朋友也沒多少人真的賺錢，最後她在2021年初清空囤貨，決定退出TST，她總結這幾年的經歷：「只在朋友圈看到有人掙錢。」

此外孫琦透露TST以明星創始人作為品牌宣傳、拉人的手段，只要代理商買夠了人民幣2萬元，就能跟老闆合照、加林瑞陽的微信，並且加入菁英群，在菁英群中，張庭、林瑞陽每天早上會跟大家開「文字早會」。但孫琦之後發現，所謂林瑞陽的微信，說穿了就是大頭照是林瑞陽，但實際操作的是助理。

不僅如此，在2020年張庭轉戰抖音直播帶貨後，要求代理商到直播間以高價買商品，之後以現金券返還，但孫琦說：「有誰不去買，老闆娘說話就非常難聽。」

微信 教育 抖音

上一則

阿諾正式恢復單身 偷吃保母後…離婚官司打了10年

下一則

張庭懶甩資金凍結 拍抖音自稱「臉皮厚」被網友狂酸

延伸閱讀

林瑞陽、張庭夫婦被查 官媒：剜掉網路傳銷毒瘤

林瑞陽、張庭夫婦被查 官媒：剜掉網路傳銷毒瘤
封殺王力宏？ 國台辦：盼藝人「德藝雙馨」

封殺王力宏？ 國台辦：盼藝人「德藝雙馨」
張庭傳銷斂財手段 知情人士：買2萬元可加林瑞陽微信

張庭傳銷斂財手段 知情人士：買2萬元可加林瑞陽微信
佟麗婭被傳再婚大佬 北京逮3造謠者 工作室：她單身

佟麗婭被傳再婚大佬 北京逮3造謠者 工作室：她單身

熱門新聞

艾瑪華森是「哈利波特20周年：重返霍格華茲」一大焦點。(取材自YouTube)

「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動

2021-12-25 19:45
張菲評論王力宏。（影片截圖）

張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆

2021-12-23 10:24
庾恩利聖誕節穿女裝在巴黎慶祝。（取材自Instagram）

伊能靜19歲兒子女裝慶聖誕 被喊「正妹」大方回應

2021-12-25 23:32
汪小菲駁斥傳言與張穎穎緋聞，反覆態度飽受網友質疑頻。（取材自微博）

新歡張穎穎截圖外流 再爆汪小菲匯錢給「小四」

2021-12-26 02:30
王力宏。（取材自微博）

王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

2021-12-25 19:22
王力宏形象跌落谷底。圖／宏聲音樂提供

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

2021-12-26 09:32

超人氣

更多 >
感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異
上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性
單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟
只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔
Delmicron是最新變種病毒？專家卻指：應該是誤會一場

Delmicron是最新變種病毒？專家卻指：應該是誤會一場