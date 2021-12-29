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佟麗婭被傳再婚大佬 北京逮3造謠者 工作室：她單身

娛樂新聞組／綜合報導
佟麗婭。（取材自微博）
佟麗婭。（取材自微博）

中國女星佟麗婭去年5月和名導陳思誠結束7年婚姻，時隔半年傳出再婚，對象是政府高官中宣部副部長慎海雄，然而相關消息在微博微信被大規模封鎖。她日前報警，北京警方逮捕3名造謠者，佟麗婭並強調現在單身。

日前微博上出現，佟麗婭宣布再嫁比她足足大上16歲的中共中宣部副部長、中央台台長兼總編輯慎海雄的消息。慎據稱能直通習近平，被視為習的人馬，勢力強大。本來再嫁是好事，但「佟麗婭再婚」5字，幾天前居然已成敏感詞。有網友表示，若用微信發送，對方都接收不到；此外，在新浪微博打這5個字，也顯示「根據相關法律法規和政策，話題頁未予顯示」，已遭到屏蔽。

有網友八卦稱，這個操作令人相當狐疑，再婚有什麼好敏感的？於是開始有網友用很隱諱的方式爆料，大致上是說某女星在丈夫安排下結交央視大佬，還當了對方多年情婦，之後在大佬協調下跟丈夫離婚，而大佬的元配慘遭下堂，女星則與大佬再婚。

謠言越傳越烈，佟麗婭日前報警，北京海淀公安分局29日晚發布佟麗婭報案有關情況的通報，通報指魏某（男，35歲）、周某某（女，43歲）、唐某某（男，36歲）出於吹噓炫耀目的，捏造、散布涉及相關報案人的不實信息，造成惡劣社會影響。三人對自身違法事實供認不諱，公安機關已依法作出行政拘留處罰。

佟麗婭工作室「Hello佟麗婭」29日也發文譴責網絡暴力行為：「任何突破底線的網絡暴力都是違法行為，對網絡施暴者絕不姑息！」 工作室表示，佟麗婭目前是離異、單身狀態，從未有過任何有違私德的行為。

微博 微信 公安

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