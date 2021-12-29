胡杏兒鐵婚6周年 曬婚照告白丈夫

胡杏兒貼出婚照慶祝結婚6周年。（取材自微博）

香港 女星胡杏兒與老公李乘德結婚後育有三子，轉眼間二人已經結婚六年，李乘德和胡杏兒日前在紀念日時貼出結婚照曬恩愛，不少網民與圈內好友都獻上祝福。

香港01報導，胡杏兒與丈夫是不少網友眼中的模範夫妻，兩人甜蜜迎接六周年「鐵婚」紀念日，胡杏兒在Instagram發文寫下，「鐵，代表力量，堅毅不屈。六年了，鐵婚了，願我們一步一步，一年一年的，慢慢的走下去！愛你 」。

而二人由相戀到結婚總共九年時間，李乘德笑言九年前的世界還只有「我和妳」，他寫道：「六年後，我們的世界已經擴大了一點點……」。

六年來這對高顏值夫婦越來越有夫妻相，42歲的胡杏兒皮膚白皙緊緻氣色紅潤，生完三個孩子狀態依然美麗動人，身材火速恢復到了纖細苗條的曲線。三兄弟都是濃眉大眼的端正長相，完美繼承了父母的好基因。

網友們紛紛在評論區裡留言大贊胡杏兒和李乘德好般配，希望他們能長長久久，一直這麼幸福下去。

胡杏兒是香港知名演員，曾主演「我的野蠻奶奶」、「肥田囍事」和「萬凰之王」等經典作品，她和黃宗澤合作過多次，兩人因戲生情，在一起整整7年，但期間黃宗澤緋聞 不斷，最終兩人在2012年宣布分手。之後胡杏兒遇到了真命天子李乘德。