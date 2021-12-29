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華鼎獎揭曉 王勁松奪視帝 柯藍抱后冠

娛樂新聞組／綜合報導
王勁松（圖）和柯藍分別拿下最佳男女主角獎。（取材自微博）
王勁松（圖）和柯藍分別拿下最佳男女主角獎。（取材自微博）

第32屆華鼎獎日前舉行，電視劇「覺醒年代」斬獲中國百強電視劇滿意度調查第一名、最佳編劇等五項大獎。備受關注的最佳男女主角由王勁松和柯藍拿下。73歲的著名演員王剛則榮獲終身成就獎。

鳳凰網報導，「覺醒年代」一舉拿下中國百強電視劇滿意度調查第一名、最佳編劇、最佳男配角、中國近現代題材電視劇最佳男演員、全國觀眾最喜愛十佳演員五項大獎，堪稱最大贏家。

王勁松榮獲視帝，上台領獎時特別感謝唐國強，「我是一個演特型人物的新人，這是對我的鼓勵」，隨後感謝了台下的眾多導演

柯藍獲獎後也對遺憾落選的袁姍姍表示了感謝，笑稱「估計是因為我年紀大，大家都讓著我」，隨後她說，「第三次拿華鼎獎了，非常感謝！非常感謝我這個角色原型，致敬人民警察。」

當晚的頒獎盛典上，今年73歲的著名老演員王剛榮獲終身成就獎。他發表獲獎時展現出自己深厚的台詞功底，抑揚頓挫的醇厚聲音，震驚全場。

「全國觀眾最喜愛十佳演員」獎項由唐國強、王勁松、丁勇岱、張桐、任嘉倫、柯藍、袁姍姍、董琦、熱依扎、王麗坤等10位明星榮獲。

其中，人氣男星任嘉倫是以古裝劇「周生如故」獲獎，他上台領獎時表示自己會繼續努力，「繼續把戲演好，繼續向老前輩學習！」

王勁松和柯藍（圖）分別拿下最佳男女主角獎。（取材自微博）
王勁松和柯藍（圖）分別拿下最佳男女主角獎。（取材自微博）

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