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快樂大本營不播了… 何炅入主新綜藝 不見搭檔謝娜

娛樂新聞組／綜合報導
「快樂大本營」傳出停播，觀眾想要再見到何炅、謝娜同框，恐怕機會不多了。（取材自微博）
「快樂大本營」傳出停播，觀眾想要再見到何炅、謝娜同框，恐怕機會不多了。（取材自微博）

湖南衛視新節目「你好星期六」日前官宣首播定檔2022年1月1日，此後每周六晚間20:10播出，這意味著「快樂大本營」正式停播。但定檔宣傳片中只出現了何炅，並未提及謝娜、李維嘉、杜海濤、吳昕。

綜合媒體報導，「快樂大本營」是湖南衛視的老牌綜藝，從1997年到2021年已播出25年，然而王牌綜藝還是退出了歷史舞台。

「你好星期六」粉絲會日前發文寫道，「你好，星期六，2022年請多指教。再見，快樂大本營，1997年7月11日-2021年10月2日，感謝陪伴！」

據報導，「你好星期六」依舊由何炅主持，只不過取而代之的是常駐嘉賓蔡少芬、秦霄賢、王鶴棣、布瑞吉。

「快樂大本營」自之前被曝收禮事件後，就受到一定程度的影響，雖然當時何炅出來道歉解釋，但此事仍給了湖南衛視不小壓力。再加上謝娜懷孕暫退，由各種新人替補，「快樂大本營」也早已失去原本的味道。

有網友表示，陪伴觀眾24年的「快樂大本營」就這麼沒了，連個告別儀式都沒有，很突然，也不敢相信。

「快樂大本營」10月2日播出最後一期節目，湖南衛視官方9日便發文稱節目將進行升級改版、更新換代，集中力量創新，打造全新的主題，積極健康、價值導向鮮明、老百姓更加喜聞樂見的綜藝節目。

當時許多網友都說，期待改版後的「快樂大本營」。沒想到，等到的卻是節目停播的消息。很多網友難過又氣憤。

不過，網友也關注最後一期播出的預告中，那些大家喜歡的明星，不知道還有沒有機會能再見，尤其是第一次錄製「快樂大本營」的陳哲遠。

網友稱：「陳哲遠真的實慘，不知道是什麼不能紅的體質，拍攝的《青簪行》、《殺破狼》都因為某些原因無法播出，好不容易上個國民綜藝，也趕上了停播。

「快樂大本營」傳出停播，觀眾想要再見到何炅、謝娜同框，恐怕機會不多了。（取材自微...
「快樂大本營」傳出停播，觀眾想要再見到何炅、謝娜同框，恐怕機會不多了。（取材自微博）

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