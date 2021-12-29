王力宏潮牌「剪骨董做衣服」？ 蘇州博物館回應打臉

王力宏開設的潮牌店直播賣衣，女直播主拿出一件牛仔外套，說上面刺繡是蘇繡骨董，引來爭議。（取材自微博）

王力宏 遭老婆李靚蕾 毀滅性離婚後，如今已暫時告一段落。不過，近日卻又傳出他所經營的潮牌店，其中有一件設計衣宣稱是從「蘇州博物館 研究所」的骨董上面剪下來的，很值錢；網友紛紛檢舉破壞骨董，最後博物館館方出面聲明打臉，引發陸網熱議。

近日網上爆料王力宏自創的服飾品牌「龍的傳人」衣服被某淘寶店家拿出來開直播賣，直播主還宣稱是王力宏親自設計只是尚未穿過，更強調「這是『蘇繡』，是從骨董上面剪下來的，很值錢很值錢」，自豪是結合古今的「國潮」衣！

消息一出，引來眾多吃瓜網友討論真偽，批王力宏有破壞骨董之嫌，也不滿他利用副業繼續賺錢。對此，對此蘇州博物館在微博發聲「文物屬於人民群眾，小蘇蘇只是幫大家保管、保存、研究，方便更好地留給下一代」。館方解釋，目前他們館中並沒有一個部門叫「蘇州博物館研究所」，也沒有與任何藝人有品牌合作，間接打臉那位直播主的誇張介紹詞。

此外，有網友出面爆料，「那家店不是王力宏的，直播間經常說假話那件是王力宏設計的，圖案是王力宏畫的，就是為了欺騙歌迷去買。在歌迷圈早就闢謠不要去買了。吃瓜群眾吃瓜也請了解一下真實情況。請不要一昧的想著怎樣嘲笑他人」。