4貴人勸改壞脾氣 余文樂自爆片場與導演互罵

余文樂自認壞脾氣，賺盡人生沒遺憾。（取材自微博）

余文樂自家影片「InsideOut」最後一集，邀請過去入行20多年對他人生有重大意義的幾位朋友接受訪問，當中包括他首任經理人鄒世龍及三位導演 劉偉強、鄭保瑞及郭子健。余文樂總結過去各方面都是賺，沒有一點遺憾。

鄒世龍是發掘余文樂的首任經理人，他回想：「當年一本雜誌舉行一個比賽，余文樂是其中一位參賽者而當時沒有取得名銜，但我們有一位同事很喜歡他，便主動找他簽約，當時他很年輕、帥氣，認為他有得發展。」

2002年劉偉強選擇找余文樂飾演「無間道II」年輕版陳永仁角色，劉偉強笑說：「當時不知余文樂是誰，在電視節目『Y2K』 時，我還記得一場他從樓梯走下來的戲，腦海閃着這些印象。」鄭保瑞2008年拍攝「軍雞」，邀請余文樂擔任重要角色，鄭保瑞說：「他給我的感覺是比較接近觀眾，他是少有可以從小就看到那種硬朗的男人，其實就是硬頸，但這是一種character（特點）。」

郭子健曾執導的作品「青苔」、「救火英雄」、「悟空傳」，都找余文樂擔演，郭子健說：「他是很大鬥心（好強）的人，不論環境有幾惡劣，不管工作有多忙，身形練得不好都要努力練，我見到他練習也覺得辛苦，所以我都不敢要求多拍一部。」

劉偉強說：「他其實是一個兔崽子，兔崽子的意思不一定是壞人，最基本是孝順父母，會尊重前輩，這些他做得幾好的，值得欣賞的人。」鄒世龍說：「希望他不要像以前般衝動，收斂一點，俗語bad boy一定顧家，我相信他很努力做這事情，因為我有follow他的Ig，看得出他是很照顧家庭。」鄭保瑞說：「40歲長大了！脾氣要改一點，但我覺得已經收了很多呢！性格就是沒得改，看時間吧！除了這樣也沒其它。」

看到大家為他拍攝的片段，余文樂說：「見到我很尊重，很久沒見的人，感覺是開心，講我好或不好沒差別，我本來就知道我有缺點。我最壞脾氣就是拍他們的戲，我們在現場都是互罵的，我受不了覺得很委屈，我們在片場是這樣長大的，我自問是有缺點，在控制自己情緒是非常差，我現在與以往相比已經好很多倍，我回頭看真的不好意思看，這麼糟糕。」對於事業、家庭及朋友，整個人生而言，他說：「不敢說成功，但完全不會有遺憾。不覺得有虧，我都是賺。」

來源：YouTube 《InsideOut》