汪小菲才撇出軌又被拍 爆緋聞女友進出大S昔日愛巢

汪小菲被爆早已同居新歡。（取材自微博）

汪小菲 11月和台灣女星大S （徐熙媛）宣布離婚，隨後被爆出他「婚內出軌」25歲千金女星張穎穎；雖然汪小菲極力否認，然而近日微博流傳一段影片，指出張穎穎被拍到進出汪小菲和大S的昔日愛巢，再次掀起熱議。

ETtoday報導，微博帳號「吃瓜超猛的阿飛」上傳1分12秒影片，拍到張穎穎身穿白色外套，開車到達汪小菲住處，一個多小時後再出現已經換了衣服，並和男子吃火鍋，結束後再度返回汪小菲住處，引發同居揣測。

張穎穎過去幾次直播，就曾被網友起底家具擺設疑似和汪小菲家中相似；母親張蘭被問起張穎穎是誰，更回以「是你媽」、「找律師告你」態度強勢。

此外，知名狗仔葛斯齊日前在談話節目中透露，汪小菲與25歲新歡張穎穎早就在一起，且加碼爆料女方曾為他墮胎 ，要張蘭不要幫兒子澄清得太早，小心會打臉。

此外，知名狗仔葛斯齊日前在談話節目中透露，汪小菲與25歲新歡張穎穎早就在一起，且加碼爆料女方曾為他墮胎，要張蘭不要幫兒子澄清得太早，小心會打臉。

葛斯齊稱，張穎穎曾在群組對話，怒罵汪小菲「壞了我身體壞了我的心」。葛斯齊透露媒體同業告知，張穎穎在交往期間曾懷孕，到北京和睦家醫院做了流產手術，墮胎後汪小菲10月又帶她去上海找巫啟賢、張信哲，滿足其想見偶像的心願，三人合照就是由張穎穎掌鏡。