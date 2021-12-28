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與緋聞對象同坐婚禮主桌 王鷗姐弟戀實鎚？

娛樂新聞組╱綜合報導
王鷗被拍到和緋聞對象一起現身妹妹婚禮，一同坐在主桌。(取材自微博)
王鷗被拍到和緋聞對象一起現身妹妹婚禮，一同坐在主桌。(取材自微博)

以「琅琊榜」打開知名度的女星王鷗，被拍到疑似新戀情曝光，另一半是德雲社的相聲藝人何九華，跟王鷗相差五歲。

綜合媒體報導，有成都網友日前曬出王鷗妹妹婚禮視頻，王鷗也現身現場；同時，有眼尖網友發現，之前傳與王鷗有曖昧的相聲演員何九華也現身，與王鷗一同坐在主桌。由於當天王鷗所穿的裙子比較寬鬆，甚至有網友懷疑王鷗懷孕了。不過，PO視頻的網友回覆「沒有懷孕」、「拍攝角度問題」、「本人很瘦」。

據報導，王鷗日前被拍到一位「小鮮肉」去劇組探她班，兩人不僅互動親密，還同回酒店。曝光圖片可見，男生身材修長，但年齡看起來很小，王鷗身穿黑色上衣，站在男方身旁小鳥依人，兩人儼然是戀愛中的小情侶。

王鷗、何九華看似沒有任何交集，但兩人微博早就是互關狀態；此前，何九華曾在直播透露，正在追「乘風破浪的姐姐」，因為節目裡有自己喜歡的女明星王鷗；此外，何九華還被拍到手機殼上寫的是王鷗拼音「WANGO」。

今年39歲的王鷗，當年因和劉愷威的「月光劇本事件」鬧得沸沸揚揚，一度被冠上「小三」罵名，但之後憑藉「明星大偵探」、「乘風破浪的姐姐」中的出色表現，口碑成功逆襲。

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