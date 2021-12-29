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甄妮疑嗆李靚蕾 「最毒婦人心」

娛樂新聞組╱綜合報導
甄妮嗆「最毒婦人心」，疑似暗批李靚蕾。(取材自微博)
甄妮嗆「最毒婦人心」，疑似暗批李靚蕾。(取材自微博)

45歲金曲歌王王力宏遭到前妻李靚蕾核彈級爆料，震驚演藝圈，也毀掉王力宏過去26年建立的優質形象。68歲女星甄妮日前在臉書發文，直言「才明白『最毒婦人心』若她第二，沒人能第一」，疑似暗批李靚蕾。

綜合媒體報導，李靚蕾爆料王力宏私下男女關係混亂，慣性劈腿、約炮、召妓，雖然多數人支持她爭取權益，但仍有部分網友質疑女方可能有其他企圖。唱紅「海上花」、「楓葉情」的甄妮就PO文寫下「才明白『最毒婦人心』若她第二，沒人能第一」，直呼「相信『報應』最終降臨」，疑似對李靚蕾開砲。

底下網友留言表示「好聚好散，別人真管不了妳的家務事」、「應該點到為止就好，不需要非置人於死才甘心」、「終於有人出來講公道話，不和就分，也沒人要她結婚生子，無緣就分，男生已經受到教訓了，適可而止」。甄妮則回應「最高學府沒教『好來好散莫強求』的最高境界，要加一系了」。

據悉，甄妮一向有「樂壇風紀」之稱，她曾批評過鄧紫棋「目中無人」，也曾砲轟張柏芝、陳奕迅高聲談天擾人清淨等，不過，68歲的她自從2014年完成個唱後即隱身幕前，只在社交平台分享生活點滴。

李靚蕾核彈級爆料，震驚演藝圈。(取材自微博)
李靚蕾核彈級爆料，震驚演藝圈。(取材自微博)

李靚蕾 王力宏 鄧紫棋

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