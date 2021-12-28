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6歲女兒許生日願望 惹哭章子怡

娛樂新聞組╱綜合報導
章子怡(後排中)為女兒醒醒慶生，曬出全家福。(取材自微博)
章子怡(後排中)為女兒醒醒慶生，曬出全家福。(取材自微博)

女星章子怡近日曬出家族大合照，為女兒醒醒6歲生日慶生，一家五口同框，也打破連日來的婚變謠言。

貓眼娛樂報導，章子怡一連曬出9張家族慶生照，親暱摟著繼女「小蘋果」及小女兒醒醒一起入鏡。她2015年嫁給汪峰，並在年底生下女兒醒醒，接著2020年初生下兒子。她自認和繼女小蘋果關係好如親生母女，不料被傳為了照顧兒子冷落繼女，母女感情生變。章子怡火速提告反擊謠言。

報導指出，章子怡透露了醒醒的生日願望，「願爸爸媽媽長生不老，那樣我們就永遠在她身邊，一家人永遠在一起」，醒醒天真的語言惹得章子怡淚目。

章子怡一家五口打扮頗時尚，小蘋果和章子怡紮著同款雙馬尾，章子怡身穿粉紅色毛衣，化著精緻妝容，小蘋果則身穿天藍色上衣，母女三人坐在一起更像是姊妹。

而章子怡的小兒子罕見露正臉，他身穿白色上衣，頭髮柔順，看起來軟軟萌萌，看著姐姐切蛋糕，小肉手分外搶鏡，小兒子的五官看來像極了爸爸汪峰。

許多網友紛紛留言「祝醒醒baby生日快樂，阿姨最喜歡醒醒啦，新的一年繼續努力成長」，還有網友對比了醒醒與章子怡的照片評論道「隱隱約約有像到」。

報導稱，章子怡、汪峰結婚後生活備受關注，但倆人不在意別人眼光，生活低調恩愛，甜蜜感情令人羨慕。

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