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草蜢維港免費線上秀 義唱梅艷芳金曲

娛樂新聞組／綜合報導
草蜢在遊輪上載歌載舞。（取材自光華網）
草蜢在遊輪上載歌載舞。（取材自光華網）

為紀念已故香港歌手梅艷芳及延續其行善之心，香港男子組合草蜢日昨舉行「草蜢·愛的禮物·A Present」網上免費音樂會，翻唱十首梅艷芳的經典金曲，除了透過音樂向觀眾送上聖誕祝福外，更希望將這份心意送給他們的師父梅艷芳。

來源：YouTube

香港文匯報報導，在短短一小時內，草蜢在渡輪上先後唱出「是這樣的」、「愛我便說愛我吧」、「黑夜的豹」、「裝飾的眼淚」、「烈燄紅唇」、「親密愛人」、「夏日戀人（medley）」、「將冰山劈開」、「夢伴」，其中唱到「夕陽之歌」及「似水流年」的時候，全程可欣賞到維港黃昏至入夜後景色，別具情懷。而「夕陽之歌」及「似水流年」皆是梅艷芳金曲之中的金曲，勾起大眾無窮思念與集體回憶。

草蜢早前表示：「一年前已開始構思音樂會，當時疫情嚴重令我們想起梅艷芳，相信如果她仍在世，一定會帶領我們四出做慈善，幫助有需要的人」。音樂會名為「A Present」，「A」代表Anita，是梅艷芳的英文名，「Present」解作禮物，換言之，是送給梅艷芳的禮物。

草蜢與梅艷芳的關係可追溯至上世紀八○年代，梅艷芳從「新秀歌唱比賽」中發掘了草蜢，並成為了他們的經理人，帶着他們四處登台。其間不斷教他們唱歌、跳舞、台風的表演技巧。多年以來，師徒間在公在私互相支持，關係密不可分，可謂「沒有梅艷芳，就沒有草蜢。」所以草蜢對梅姐一直心存感恩。

此外，紀念梅艷芳的電影「梅艷芳」自上月在港放映以來，叫好叫座。

梅艷芳 香港 疫情

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