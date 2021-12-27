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關曉彤「進入體制內」 加入「國話」稱非常榮幸

娛樂新聞組／綜合報導
24歲的關曉彤加入國家話劇院。（取材自微博）
24歲的關曉彤加入國家話劇院。（取材自微博）

24歲的女星關曉彤，近日在中國國家話劇院創建80周年慶賀視頻中送上了祝福，並表示：「非常榮幸在今年加入了中國國家話劇院」，正式成為中國國家話劇院演員，跟陶虹、秦海璐、劉燁、佟大為等藝人做同事。關曉彤加入「國話」不只網友熱議，更有媒體以「明星演員進入體制內」視之。

來源：YouTube

綜合媒體報導，中國國家話劇院是中國國家話劇表演最高藝術團體。關曉彤的爸爸關少曾說：「曉彤是在今年11月辦好的入職手續。」

中國國家話劇院院長田沁鑫曾透露，劇院引進了萬茜、張桐、關曉彤等演員，證實關曉彤進入國家話劇院工作的消息。近年來有多位明星藝人考入體制內，引發熱議，據了解劉昊然目前是中國煤礦文工團的一員。

國家話劇院匯聚了大批明星演員，包括觀眾熟知的孫紅雷、陶虹、秦海璐、海清、段奕宏、佟大為、劉燁等人，此次引進的新演員中，不乏張藝興、關曉彤這樣帶著「流量」標籤的明星，也有如張桐和萬茜這樣的實力派青年演員。

專業院團中，「再大的咖也得上舞台」是規矩。早在2010年，國家話劇院就推出了「全員聘任制改革」，在招收演員方面，要通過表演標準與「角色塑造」的相關考試，不論是否是表演專業畢業，只要通過考試都可以成為劇院的演員。

關曉彤拍過不少膾炙人口的作品，包括「鳳囚凰」、「左耳」等，她跟男星鹿晗的戀情，亦獲得不少網民祝福。她加入中國國家話劇院後，跟陶虹、秦海璐、劉燁、佟大為等藝人做同事。

關曉彤演出首齣作品「故事裡的中國」舞台劇，眼泛淚光，甚有感染力。（央視畫面截圖）
關曉彤演出首齣作品「故事裡的中國」舞台劇，眼泛淚光，甚有感染力。（央視畫面截圖）

關曉彤的首齣作品「故事裡的中國」舞台劇，演出獲得七一勛章的瞿獨伊，更重現黨旗宣誓一刻，關曉彤演出時眼泛淚光，情緒激動，甚有感染力，在演藝事業更上一層樓。

舞台劇 鹿晗

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