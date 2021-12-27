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東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

51萬人民幣邀來陳小春 3場直播只賣出5000元

娛樂新聞組／綜合報導
陳小春捲入「直播帶貨」的糾紛案。（影片截圖）
陳小春捲入「直播帶貨」的糾紛案。（影片截圖）

有傳媒公司去年簽下價值51萬元（人民幣，下同）的直播帶貨合同，安排香港藝人陳小春和網紅一起賣按摩器，結果三場直播只賣出5000元，傳媒公司因此被商家告上法庭，廣州市中院近日裁決傳媒公司需返還41萬餘元服務費。

來源：YouTube

綜合媒體報導，據判決書資料，去年10月，一家按摩器公司與一家傳媒公司簽訂一份有關當年雙11直播推廣的協議，傳媒公司需提供16場次直播銷售推廣活動，其中10場由粉絲總量大於1000萬的達人執行，六場由其他明星達人主播執行。在按摩器公司支付51.5萬元服務費後，傳媒公司將原來16場直播的主播執行人，改為實際安排陳小春加三名網紅，並約定服務費減少10萬元。

在去年11月5日下午，陳小春「直播帶貨」時，由於沒有在直播間上商品鏈接，導致僅直播幾分鐘按摩器公司商品就被下架。其後傳媒公司當日晚上安排了陳小春的助理補播，四場直播完成後，按摩器公司的商品銷售額僅5000餘元。

廣州市中院二審審理後認為，「雙11直播更改說明」中將原合同中的16位主播變更為三位網紅和陳小春，但同時說明其他合同內容不變，即未將直播場次從16場變更為四場。此外由於陳小春未完成「直播帶貨」，陳小春助理也不是原合同約定的流量主播，傳媒公司實際安排直播成功共計只有三場，因此傳媒公司嚴重違約。

此外，法院又指，按照合同約定的投資回報率保證，直播銷售保底數額高達100萬元以上，但實際直播後的銷售額僅為5000元，按摩器公司要求退款合理。法院最終判決傳媒公司按照未能直播的場次比例賠償近42萬元。

陳小春 投資 香港

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