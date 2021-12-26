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周董不夠看…藝人富豪排行榜 「唐僧」擁500億身價稱冠

體育新聞組／綜合報導
遲重瑞被稱「唐僧專業戶」。（取材自微博）
遲重瑞被稱「唐僧專業戶」。（取材自微博）

中國網路媒體調查華人「藝人富豪」，第二名是歌壇天王周杰倫、第三名是不老男神林志穎，第四名則是聞名全球的功夫明星成龍，而榜首居然是淡出演藝圈多年的「唐僧」遲重瑞。

綜合媒體報導，這份「明星收入排行榜」中，列出2017至2020年，前40名中、港、台明星收入排行，其中歌壇天王周杰倫在這四年中狂賺21億元（人民幣，下同，約3.3億美元），穩居榜首。

不過，論明星身家，第一名居然不是周董，而是「唐僧專業戶」遲重瑞，身價高達500億元。現年68歲的遲重瑞早年在《西遊記續集》、《吳承恩與西遊記》中都扮演唐僧。30年前，他與身家超過500億元（約78億美元）的女企業家陳麗華結婚，並在婚後淡出演藝圈。也因此「夫憑妻貴」，成為最有錢藝人榜首。

據了解，陳麗華2017年曾被列為胡潤白手起家女富豪榜首，身價超過500億元，雖然她的事業跨足房地產與藝術文化產業，但私生活仍然相當勤儉，還曾自曝自己一天只給自己限定10元生活費，最愛的食物是雪裡紅拌飯，平常更不菸不酒、不吃大餐。

據悉，1988年，陳麗華經人介紹認識了遲重瑞，雖然她大男方11歲，但雙方相處非常融洽、一見如故，雖然起初遲重瑞總是小心翼翼，擔心被外界諷刺他吃軟飯，但陳麗華主動出擊，向外界告知兩人關係。遲重瑞與陳麗華婚後雖然沒有孩子，但感情甜蜜，男方更退出演藝圈，幫太太打理公司，還幫助她將企業版圖擴張到俱樂部、家具行等。

「唐僧」遲重瑞1990年與富婆陳麗華結婚，並退出娛樂圈。（取材自新華網）
「唐僧」遲重瑞1990年與富婆陳麗華結婚，並退出娛樂圈。（取材自新華網）

周杰倫 華人 房地產

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