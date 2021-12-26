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張國榮摯愛曬聖誕舊照 網友：無絕期的愛

娛樂新聞組／綜合報導
張國榮（左）與唐先生的合照。（取材自Instagram）
張國榮（左）與唐先生的合照。（取材自Instagram）

張國榮已離世18年，生前的摯愛唐先生（唐鶴德）這些年在一些節日，以及張國榮的忌日、生日，都會貼出舊照回憶過往，聖誕節這天照歷又PO出與張國榮的合照，引網友鼻酸。

唐先生24日在Instagram上分享了舊照「N年前的聖誕合照 祝大家聖誕快樂 Merry Christmas 」，一樣也是他與張國榮兩人在聖誕樹前的合照，兩人都穿著西裝開心合照。

在使用Instagram以來，唐鶴德每年聖誕節都會貼出一張與張國榮有關的照片，正因為那是愛人生前最喜歡的節日，而他們擁有關於無數關於聖誕節的美好回憶。

張國榮與唐鶴德相戀的往事，至今仍是人人稱羨的佳話，儘管他選擇早一步離開人間，男友仍沒有結交新的伴侶，而如今唐鶴德也已經62歲，陪伴他的，是那些年的相知相守。

網友看到照片也紛紛獻上祝福，其中有網友感謝唐先生「感謝您的深情，讓我們覺得哥哥從未離開過；感謝您『延續』了哥哥的生命。謝謝您和我們分享了那麼多珍貴瞬間」，甚至還提出建議日讓他可以出書「用文字承載和傳遞這份綿綿無絕期的愛」。更有網友感嘆「真的有人可以想一個人很久」、「原來真的有人可以在回憶中度過半生」。

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