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2021離婚明星盤點 假戲真做童話破滅

娛樂新聞組／綜合報導
大S、汪小菲10年婚姻畫下句點。(取材自臉書)
大S、汪小菲10年婚姻畫下句點。(取材自臉書)

相愛容易相守難，每一對離婚夫妻的故事都讓人唏噓不已。2021年有許多對明星夫妻勞燕分飛了，其中不乏知名銀色夫妻檔。

趙麗穎、馮紹峰

2017年，馮紹峰和趙麗穎在電影「西遊記女兒國」擔綱男女主角。2018年4月，馮紹峰和趙麗穎被拍到一起吃火鍋、穿情侶裝、入住酒店，但兩人始終未承認戀情，直到2018年10月16日，他們突然官宣結婚。

然而今年4月23日，他們突然宣布離婚，至於兩人到底發生什麼問題，外人不得而知。

陳思誠、佟麗婭

陳思誠在2011年籌拍電視劇「北京愛情故事」時，佟麗婭不小心走錯劇組房間，於是兩人聊了聊，最終確定由佟麗婭出演「北京愛情故事」的「沈冰」一角，而陳思誠也開始對佟麗婭展開追求。2014年，兩人走進婚姻殿堂，但陳思誠被拍到在酒店夜會兩女，還爆出親密照、聊天紀錄，兩人在今年5月20日官宣離婚，結束7年婚姻。

大S汪小菲

大S與汪小菲3月時才高調慶祝結婚10周年，6月時汪小菲因酒後失言，讓大S氣得對外宣稱兩人正在準備離婚，事後雙方母親都緩頰表示「只是夫妻吵架」。

但11月22日兩人正式宣布離婚，離婚後汪小菲一度傳出有新歡。

李湘、王岳倫

李湘與導演王岳倫於2009年結婚，婚後育有1女，不過王岳倫日前被拍到與女子同進酒店爆出軌，他事後發文宣布其實7月就已和李湘離婚，不過這並非他首次爆出軌，而他發「離婚文」還祝李湘「與意中人白頭到老」，引起熱議。

汪小菲 大S 趙麗穎

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