陸港娛樂圈2021年度頭條 未婚生子、性醜聞多…

鄭爽被爆違法找代理孕母、棄養，又扯出領高片酬逃漏稅。(取材自微博)

2021年過去了，這一年娛樂圈發生了很多事，其中有不少的醜聞，震驚四方，也有不少銀色夫妻檔傳出離婚，讓人唏噓不已。

鄭爽 驚爆代孕棄養

演出電視劇「一起來看流星雨」暴紅的女星鄭爽，一度是新生代女星中非常被看好的，卻因爆出代孕棄養風波，演藝事業全毀。

鄭爽因前夫張恒爆出的一段錄音中，曝光鄭爽因身體原因不能懷孕，在美國找人代孕卻不養育，想要將其打掉的事才被大眾所熟知，引來大批網友的指責和謾罵，還掀起了道德與倫理討論的浪潮，一時間傳得沸沸揚揚，央視也怒批「代孕棄養踐踏底線」的文章。

然而就在這件事稍有平息的時候，張恒又爆料，鄭爽出演的電視劇片酬高達1.6個億，讓很多人聽起來都震驚的天文數字；幾乎就在同一時間又爆出她偷稅漏稅的違法醜聞，最終跟她合作的品牌都取消合作，鄭爽還被廣電總局封殺。

華晨宇、張碧晨未婚生女

華晨宇、張碧晨爆出未婚生子。(取材自微博)

選秀節目「快樂男聲」出道的華晨宇，憑著優秀的創作才華與歌唱實力走紅歌壇，但他1月間爆出和女歌手張碧晨未婚育有一女的新聞。

兩人早在2018年就傳出緋聞，但並沒有承認交往，爆出未婚生女後，兩人出面承認「是的，我們有一個孩子」，張碧晨也在自己的微博詳解兩人分手、又因孩子分開的故事。據悉，孩子目前在華晨宇家中由他撫養。

李雲迪 嫖娼震驚四方

被譽為「鋼琴王子」的中國鋼琴家李雲迪因從事性交易被捕，恐終身都無法再從事演藝行業。(取材自微博)

國際知名鋼琴家李雲迪10月21日被官方微博通報，因嫖娼被北京市朝陽區公安分局行政拘留，「違法賣淫」的29歲女子亦被查獲，兩人均承認自己嫖娼和賣淫。

此事引發軒然大波，李雲迪參與的綜藝節目或代言品牌在網上被打馬賽克或下架。微博上李雲迪的重慶政協常委、全國青聯常委、香港青聯副主席認證全被刪除，只剩下了「國際鋼琴家」。李雲迪的老師但昭義教授接受訪問時說：「李雲迪讓我感到很痛心！李雲迪作為公眾人物，不能犯這樣的大錯。」

吳亦凡爆誘姦毀事業

吳亦凡涉嫌誘姦，演藝事業全毀。(取材自微博)

自男團「EXO」發跡的吳亦凡退團後在中國發展，因涉嫌強姦女性遭警方拘留、接受調查，傳出還有性賄賂、拍攝性愛影片、群交、毒品等九大罪狀，形象重挫慘遭官方封殺，微博帳號也被註銷，網友虧「從此查吳此人」，新聞連燒月餘，還讓官方出手整肅娛樂圈。

2021年8月16日，北京市朝陽區人民檢察院經依法審查，對犯罪嫌疑人吳某凡以涉嫌強姦罪批准逮捕。

錢楓被指性侵

錢楓被爆涉嫌性侵。(取材自微博)

知名綜藝「天天向上」主持人錢楓8月間被指控兩年前下藥性侵20多歲女子小藝，一個網名叫「小藝希望壞人被懲罰」的微博帳號發布了一篇指控錢楓性侵的長文，並配上了微信聊天截圖，以及監控視頻照片等。

湖南衛視之後發布聲明，表示因錢楓違反「湖南衛視主持人、藝人管理規定」，因此即日起解除合作關係。

趙薇 莫名被封殺

45歲的趙薇1998年憑藉著「還珠格格」裡的角色「小燕子」走紅兩岸三地；但8月26日晚間，趙薇意外成為微博和網路熱搜詞，包括：「還珠格格」、「京華煙雲」等多部劇作已陸續將趙薇的名字移除，網路上與趙薇有關的作品視頻也相繼被下線刪除。

對於趙薇究竟發生什麼事，許多人一頭霧水，網友說，趙薇莫名奇妙被除名讓很多人「一臉懵」。