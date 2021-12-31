回顧2021告別舞台明星 趙英俊不敵癌魔 張少華75歲病逝

知名音樂人趙英俊癌逝。(取材自微博)

2021，演藝圈也有人先告別舞台了。曾創作歌曲「送你一朵小紅花」、「大王叫我來巡山」的知名音樂人趙英俊經過兩年多艱苦的戰鬥，還是輸給癌症 ，於2月間在北京 病逝，享年43歲。當晚他的「瀟灑哥」微博 發送「留給這個世界的最後一篇小作文」，字裡行間流露出的對人生的不捨，「我還沒娶到我愛的人為妻，還沒有生一個孩子…」。

出生於遼寧撫順的趙英俊原名趙健，藝名正是來自趙本山的小品。2004年，趙英俊參加「我型我秀」節目入行，隨後憑藉音樂才華為眾多影片創作主題曲，也客串過多部電影。

趙英俊最後一部作品是「送你一朵小紅花」，片中抗癌情節與他本人經歷重合。據歌手張靚穎在微博透露，趙英俊當時已身患癌症，是吃著止疼藥在家錄完這首遺作。

另外，資深女演員張少華3月23日病逝，享壽75歲。據悉，張少華有著近60年戲劇生涯，擅長將小人物詮釋得維妙維肖，尤其飾演媽媽輩、奶奶輩的角色，經常為關眾留下深刻印象，因此更被譽為「演藝圈最好的老太太」、「慈祥媽媽專業戶」等。

張少華從2010年9月罹患慢性阻塞性肺疾病，和病魔抗鬥至今，儘管多次進出醫院治療，仍不肯放棄最愛的拍戲工作。