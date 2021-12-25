汪小菲驚爆婚內出軌媽掩護 狗仔稱「未爆彈還沒結束」

張蘭(左)被爆曾和張穎穎一起出遊還合影。（取材自微博）

汪小菲 離婚後被爆婚內出軌女星張穎穎，汪小菲稱是「惡意造謠」，不過，資深狗仔葛斯齊斬釘截鐵地表示：「這個未爆彈還沒有結束。」

葛斯齊先前便曾爆料汪小菲出軌，還因此被張蘭在直播中點名誹謗，但葛斯齊似乎不怕，直說「這些東西已經實錘了」，他點出在9月時，張蘭、張穎穎曾同遊泰山，兩人的合影中，張蘭的裝扮和與汪小菲合照時的穿搭一模一樣，讓人不禁聯想是否是三人同遊。

葛斯齊表示，其實在狗仔圈早就耳聞汪小菲緋聞 ，只是當時還不清楚對象是誰，因此狗仔密切注意汪小菲動向，直到9月終於掌握了女方身分，在那之後又發現汪、張兩人疑似戴同款項鍊，更讓人懷疑關係。

不僅如此，11月底，汪小菲現身三亞，有網友甚至目擊他走向泳池，原本想與躺椅上的女性會合，但似乎因為發現網友偷拍立刻閃開，葛斯齊氣罵：「張蘭阿姨，妳在11月23號說要告我的時候，妳兒子竟然跑去三亞，離婚都還沒有辦好手續，就去跟她見面了，這個沒有鬼嗎？」

最後葛斯齊拋出預告：「這個未爆彈還沒有結束，千萬不要再說謊，下禮拜還有可以播的東西。」

汪小菲與大S 離婚後，張蘭多次力挺兒子，母子雙雙否認出軌，但如今影片曝光、照片被挖出，網友怒轟「兒子外遇當媽的幫掩護，甚至還和小三一起出遊」、「之前還說大S是她永遠的兒媳，嘔」。

汪小菲再度爆出婚內出軌後，中國網友見狀一改先前態度，紛紛轉向批評汪小菲，「婚內出軌用兩岸矛盾攻擊老婆...真是個好男人啊」、「離個婚把自己塑造的跟民族英雄似的」等等。

網路風向也開始倒向心疼大S，直呼「大S真的勇敢果斷」，「這對母子快放過大S」、「口口聲聲還說說大S整他」、「自己出軌還往大S身上潑髒水」。