王力宏婚變暫退演藝圈 傳轉型投資上海科貿公司

王力宏被陸媒爆料轉型經營科貿公司。（取材自Instagram）

王力宏 被老婆李靚蕾 毀滅性離婚，形象跌落谷底，重創演藝事業，經過「宏荒之力」無力回擊後，日前終於正式道歉，並宣布暫時退出演藝圈。陸媒卻報導道歉聲明的同時，他以名下其中一家公司的名義入主科貿公司，且是100%持股，另謀轉型。

根據鳳凰網娛樂報導，近日天眼查App 顯示，20日成功金字塔（上海）科貿有限公司發生工商變更，YUEXUE TECHNOLOGIES, INC.退出股東，新增火力全開有限公司為股東，並由其100%持股。

成功金字塔（上海）科貿有限公司成立於2020年12月8日，經營範圍含電子產品銷售、音響設備銷售、服裝服飾批發、企業管理咨詢、項目策畫與公關服務等，而火力全開有限公司法定代表人及執行董事正式為WANG ALEXANDER LEE HOM（王力宏）。

網友紛紛留言「入股成資本家了？科貿公司？這是轉行了」、「看來完全不受影響直接做老闆了」、「有錢有才華的人哪怕不在娛樂圈混了，跑到哪裡都吃得開」。也有相關人士分析，王力宏之所以這麼做，無非是因為資方放棄他，所以被迫全額入股了科貿公司。