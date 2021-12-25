張馨月談情感操控 網懷疑暗諷老公林峯前度吳千語

張馨月(右)談「情緒操控」話題，被疑是暗指老公林峯(左)前女友吳千語。（取材自微博）

王力宏 前妻李靚蕾 早前連發多篇長文，指控男方婚前劈腿、婚後約炮等等，在其中一篇文中更指對方「情緒操控（gaslighting）」，引來不少人關注，更有熱心網民出Post解析gaslighting。

香港01報導，林峯太太張馨月日前就在微博轉發一條解構gaslighting的短片，並發表看法：「也有女生這樣（因為女生玩的有點過，男朋友生氣）我跟其他男人只是朋友而已，你也太小氣了吧。久了男生覺得自己可能真的是太小氣了，就連喝的爛醉被異性朋友抬回來，男人都沒有任何怨言，對外還得維護自己的女朋友，分手了還要被別人罵，男人也是實慘，最後女生跟其中一個男生朋友在一起了。」

Gaslighting是一個心理學術語，源於1944年美國經典電影 「煤氣燈下」（Gaslight）。「煤氣燈操縱者」會以各種貶低話語、並透過說謊及轉移視線等方式，讓對方或外界相信錯的是受害者，令受害者逐漸懷疑自己。

報導指出，張馨月出Post後，即時掀起網民熱議，不少人都認為她疑似暗諷林峯前度吳千語當年在拍拖期間與男性友人過從甚密，反而怪責男友太小氣。雖然張馨月表示自己對事不對人，但仍引來網民紛紛留言指責她多次狙擊吳千語，當中有人善意提醒她無須太介懷，前女友已經是過去式，但張馨月的回覆就耐人尋味：「那可不可以麻煩你告訴那個女生，不要暗地裡讓人來煩別人了，別人只想好好過自己的生活。」