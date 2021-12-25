我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非醫師：染Omicron 肌骨痠痛甚於上呼吸道症狀

CIA專家警告 美國距離內戰「比想像中更近」

張馨月談情感操控 網懷疑暗諷老公林峯前度吳千語

娛樂新聞組╱綜合報導
張馨月(右)談「情緒操控」話題，被疑是暗指老公林峯(左)前女友吳千語。（取材自微博）
張馨月(右)談「情緒操控」話題，被疑是暗指老公林峯(左)前女友吳千語。（取材自微博）

王力宏前妻李靚蕾早前連發多篇長文，指控男方婚前劈腿、婚後約炮等等，在其中一篇文中更指對方「情緒操控（gaslighting）」，引來不少人關注，更有熱心網民出Post解析gaslighting。

香港01報導，林峯太太張馨月日前就在微博轉發一條解構gaslighting的短片，並發表看法：「也有女生這樣（因為女生玩的有點過，男朋友生氣）我跟其他男人只是朋友而已，你也太小氣了吧。久了男生覺得自己可能真的是太小氣了，就連喝的爛醉被異性朋友抬回來，男人都沒有任何怨言，對外還得維護自己的女朋友，分手了還要被別人罵，男人也是實慘，最後女生跟其中一個男生朋友在一起了。」

Gaslighting是一個心理學術語，源於1944年美國經典電影「煤氣燈下」（Gaslight）。「煤氣燈操縱者」會以各種貶低話語、並透過說謊及轉移視線等方式，讓對方或外界相信錯的是受害者，令受害者逐漸懷疑自己。

報導指出，張馨月出Post後，即時掀起網民熱議，不少人都認為她疑似暗諷林峯前度吳千語當年在拍拖期間與男性友人過從甚密，反而怪責男友太小氣。雖然張馨月表示自己對事不對人，但仍引來網民紛紛留言指責她多次狙擊吳千語，當中有人善意提醒她無須太介懷，前女友已經是過去式，但張馨月的回覆就耐人尋味：「那可不可以麻煩你告訴那個女生，不要暗地裡讓人來煩別人了，別人只想好好過自己的生活。」

李靚蕾 王力宏 電影

上一則

防彈少年團難逃疫情 SUGA自美返韓隔天確診

下一則

羅志祥家鄉跨年復出 鄉親不埋單：品德爭議教壞小孩

延伸閱讀

網紅批李靚蕾「知渣選渣」：王力宏沒騙妳，妳幫他騙人

網紅批李靚蕾「知渣選渣」：王力宏沒騙妳，妳幫他騙人
王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業

王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業
李靚蕾盼休戰陸網風向卻反轉？ 1原因求王力宏復出

李靚蕾盼休戰陸網風向卻反轉？ 1原因求王力宏復出
雙膝跪地…王力宏矮化李靚蕾 送生日蛋糕藏男尊女卑

雙膝跪地…王力宏矮化李靚蕾 送生日蛋糕藏男尊女卑

熱門新聞

王力宏和老婆李靚蕾婚變後再掀波瀾。圖／擷自臉書

李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

2021-12-17 11:27
李靚蕾大刀砍向王力宏。(本報資料照片)

李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

2021-12-19 12:43
王力宏、李靚蕾結婚進度神快。(取材自微博)

李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕

2021-12-18 20:13
李靚蕾。（取材自Instagram）

拋棄律師未婚夫嫁王力宏？李靚蕾等了8年終於回應

2021-12-18 22:42
王力宏今天匆匆返台。 圖／桃園機場記者聯誼會提供

王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

2021-12-18 10:17
在李靚蕾連番猛攻之下，王力宏致歉。（本報資料照片）

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

2021-12-19 23:28

超人氣

更多 >
拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」

拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」
沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制
美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩

美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩
王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業

王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業
洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺