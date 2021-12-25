道歉也沒用…黃安亂傳章子怡可能婚變 遭微博禁言

黃安未經證實發文爆料章子怡婚變，雖然事後道歉，仍遭到禁言處罰。（取材自微博）

日前有網友發現章子怡與汪峰退出共同投資 的電影公司，此舉引發外界揣測，甚至有傳言稱兩人可能婚變，黃安也湊一腳在微博 發文，成了擴散謠言的幫凶；沒想到章子怡直接截圖打臉，黃安雖然道歉，但還是難逃遭到禁言的處罰。

黃安22日發文表示從香港 資深娛樂記者豬頭皮(朱叔)那裡得知，章子怡和汪峰已經離婚，章子怡當天深夜截了他的發文打臉：「假的，峰哥明早該告誰告誰！」黃安趕緊錄影片道歉，喊冤自己只是吃瓜群眾，消息是從網路上看到的，如今卻成了他說的。

不過這次黃安滅火無效，遭到微博禁言處罰，，包括他口中的香港娛樂記者不只被禁言，還遭到封號；「歌手黃安被禁言」也因此成為熱搜榜話題，而中國網友也挺不下去，吐槽他翻車、造謠生事，甚至還有網友說：「應該把他炸號了才好。」、「看看他底下人的評論，都些什麼三觀，明明他造謠生事，結果還都在誇他」、「總覺得黃安是借著愛國的名義來大陸撈金，從他的眼神裡看不到真誠」。但也有人挺他，認為都道歉了還被禁言，實在沒必要。

據悉，黃安日前發文指從友人得知章子怡、汪峰已經離婚，並說「難道，這才是2021年的壓軸大戲？」經媒體求證章子怡和汪峰雙方工作人員，對方均否認離婚，章子怡更於22日深親自發文駁斥黃安貼文，可見怒氣之大，對此，黃安也第一時間拍攝影片道歉，並表示自己也是吃瓜群眾。