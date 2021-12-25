熱巴性感現身 白髮粉絲3米拍桿追星 網讚夠專業

迪麗熱巴性感現身代言，大叔粉絲拿著「超長自拍桿」追星。（取材自微博）

29歲女星迪麗熱巴 憑藉精緻的外貌、可愛的性格圈粉無數，日前現身戶外活動，吸引大批路人圍觀。人群中，有網友發現一位白髮阿伯拎著疑似釣魚 竿的超長延伸自拍桿拍攝熱巴，差不多有3米長，非常賣力，一時間成為全場熱點，令網友哭笑不得，紛紛解鎖追星新方式，笑言要學習他的「專業度」。

綜合媒體報導，熱巴身穿Georges Hobeika釘珠露背高開衩Tube Dress，披散著一頭藍色highlight及肩長髮，流光飛舞，性感又cool。人群中，有網友發現一位白髮阿伯拎著疑似釣魚竿的超長延伸自拍桿拍攝熱巴，差不多有3米長，非常賣力，一時間成為全場熱點，令網友哭笑不得，紛紛解鎖追星新方式，笑言要學習他的「專業度」。

現場中，有一名白髮大叔粉絲拿著「超長自拍桿」將手機 奮力舉到了半空中，努力想拍到迪麗熱巴的模樣，被一旁的網友拍下，眾人紛紛笑翻表示「大爺這是要放魚鉤把熱巴釣上來的架勢」、「所以是魚竿嗎」、「大爺不愧是大爺」、「超強...但是這麼長的桿子舉著巨累」、「人太多都看不見熱巴，一回頭看到大爺的操作瞬間驚呆了」。