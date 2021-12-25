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狗仔警告汪小菲別再說謊：出軌風波未爆彈還沒結束

聯合新聞網／綜合報導
汪小菲爆婚內出軌張穎穎（右圖）稱是惡意造謠，媽媽張蘭也否認兒子出軌指控。(取材自微博)
汪小菲爆婚內出軌張穎穎（右圖）稱是惡意造謠，媽媽張蘭也否認兒子出軌指控。(取材自微博)

汪小菲日前捲入婚內出軌疑雲，近日有中國狗仔再度曝光汪小菲帶著疑似是女星張穎穎回家的影片，更讓傳聞引人關注，節目「這！不是新聞」找來資深狗仔葛斯齊分析，他竟斬釘截鐵地表示：「這個未爆彈還沒有結束！」

葛斯齊先前便曾爆料汪小菲出軌，還因此被張蘭在直播中點名誹謗，但葛斯齊似乎不怕，直說「這些東西已經實錘了」，他點出在9月時，張蘭、張穎穎曾同遊泰山，兩人的合影中，張蘭的裝扮和與汪小菲合照時的穿搭一模一樣，讓人不禁聯想是否是三人同遊。

但其實更早在4月的時候，就已經有狗仔拍到汪小菲、張穎穎同框畫面，當時兩人一起步出酒吧，剛出店門就火速彈開，葛斯齊表示，其實在狗仔圈早就耳聞汪小菲緋聞，只是當時還不清楚對象是誰，因此狗仔密切注意汪小菲動向，直到9月終於掌握了女方身分，在那之後又發現汪、張兩人疑似戴同款項鍊，更讓人懷疑關係。

不僅如此，11月底，汪小菲現身三亞，有網友甚至目擊他走向泳池，原本想與躺椅上的女性會合，但似乎因為發現網友偷拍立刻閃開，葛斯齊氣罵：「張蘭阿姨，妳在11月23號說要告我的時候，妳兒子竟然跑去三亞，離婚都還沒有辦好手續，就去跟她見面了，這個沒有鬼嗎？」

最後葛斯齊拋出預告：「這個未爆彈還沒有結束，千萬不要再說謊，下禮拜還有可以播的東西。」

汪小菲 緋聞

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