汪小菲緋聞女友是誰？擁172公分長腿 被爆已秘戀1年

汪小菲被拍到帶長髮女子回家，有網友認出是張穎穎(取材自微博)

汪小菲 和大S離婚後，前段日子被爆料婚內出軌25歲女星張穎穎，不過汪小菲以「惡意造謠、故意詆毀」否認，卻被富少王思聰酸「死鴨子嘴硬」。24日，大陸狗仔曝光汪小菲兩度帶一名長髮女子回家的畫面，有網友直指女子就是張穎穎，且兩人已交往1年，而再度引起關注後，網友也不禁好奇：「張穎穎是誰？」

張穎穎擁有172公分的修長身型，外表亮麗搶眼，微博上經常分享好身材美照，不僅腰身纖細、小腹零贅肉，甚至還有點腹肌線條，不過其中一張她疑似「用力過猛」，被網友抓包P圖痕跡，胸部以下比例超不科學，被吐槽：「不得不說，拉的也太長了，比例失調了。」

根據百度 百科上的資料，張穎穎5歲便立志成為一名舞者，經過多年學習，她成為一名擅長古典舞、芭蕾舞、民族舞的舞蹈演員，2013年曾在文化模特大賽中，榮獲最佳氣質獎，隔年2014年參加山東牡丹形象大使選拔，獲選成為形象代言人，同一年在山東舞蹈大賽中獲得佳績。

隔年張穎穎開始參與影視作品演出，包括電影「地獄驚魂」、電視劇「新神探聯盟」、「怒江之戰」、「閨蜜圈」、「我愛你這是最好的安排」等，不過尚未打開知名度，反倒是這次與汪小菲的緋聞 ，才讓更多網友認識。值得一提的是，先前在汪小菲與張穎穎緋聞爆出後，有網友對張蘭提問：「到底張穎穎是誰？」當時張蘭：「是你媽。」回應相當嗆辣。