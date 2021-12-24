為何嫁給李榮浩？ 楊丞琳讚他「很細心」

楊丞琳在綜藝節目中大談婚姻觀。（取材自微博）

藝人楊丞琳2015年與李榮浩傳出戀情，2017年正式認愛，2年後正式結為夫妻，感情穩定。她近日參加綜藝節目「很高興認識你」大談婚姻觀，也還原當時被求婚的心情，大讚李榮浩「很細心」。

據ETtoday報導，楊丞琳在最新播出的「很高興認識你」中，與周迅 、阿雅（柳翰雅）聊到自己為何會點頭嫁給李榮浩，她透露李榮浩雖然很男人，但是心思卻很細膩，「而且我很喜歡就是，對方是那一種記得妳喜歡吃什麼東西的人，而且那種記憶是很自然的，就算妳沒吃過，他也可以很確定這個味道妳一定喜歡。所以在外面都會是他點餐。」周迅問，「所以妳是依賴性的。」楊丞琳說：「我過去不是，但是他會讓我依賴，我會願意在他面前示弱。」阿雅也表示自己剛聽聞兩人交往時，就有預感楊丞琳會嫁給李榮浩。

因疫情 原因，楊丞琳與李榮浩去年分隔兩地長達300天。在分割的日子裡，李榮浩常給楊丞琳送驚喜。今年6月4日，楊丞琳迎來37歲生日，生日前她在臉書 和微博晒出李榮浩提前從中國寄到台灣的生日禮物，是一黑一白的兩支麥克風，被她甜蜜稱為「兩寶貝」。

楊丞琳也還原3年前被求婚的心情，她強調自己原本是很敏感的人，所以要被驚喜嚇到很難，但是當時她是真的沒有察覺李榮浩要求婚，楊丞琳也笑說，自己明明演過求婚戲，但是心情卻完全不一樣，「我一直一邊尖叫，然後一邊哭，我不知道原來我是可以這麼激動的人。」實際體會到才知道開心是加倍的。

事實上，楊丞琳曾公開過求婚影片，當時是2019年的7月10日近午夜，一群親友躲在沖繩某間飯店房門外，拿著花、蛋糕、香檳，趁楊丞琳發完慶生文後闖入。楊丞琳當下還素顏穿著睡衣，一看到李榮浩跪在跟前，她連「好」字都忘了說，場面既溫馨又逗趣。