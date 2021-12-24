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阿Sa當年與鄭中基秘婚 阿嬌也被瞞4年

娛樂新聞組／綜合報導
阿Sa（右）說自己隱婚，連阿嬌都不知道。（取材自微博）
阿Sa（右）說自己隱婚，連阿嬌都不知道。（取材自微博）

香港女團Twins成員阿Sa（蔡卓妍）2006年曾與鄭中基秘密結婚，直到2010年離婚後才承認，當時震驚許多人。她近日與包含阿嬌在內的幾位閨蜜好友一起上節目，也提到自己結婚時，完全沒有告訴任何朋友，並揭露其背後原因，表達珍惜友情的真心。

據ETtoday報導，阿Sa在最新播出的網路節目「因為是朋友呀」中，向袁詠儀提到自己15年前偷偷結婚時，並沒有告訴任何朋友，一旁的阿嬌和容祖兒馬上點頭附和：「對，我也不知道。」讓袁詠儀相當驚訝。阿Sa坦言會沒有告訴朋友的原因，是「不想懷疑朋友」，她透露和鄭中基結婚時，雙方有達成保密的共識，「因為如果外面真的有人知道，那是不是我朋友出賣我？我不想這樣。」基於保護自己和朋友的立場，她選擇連最親密的朋友都隱瞞。

也因此為了不破壞跟朋友的感情，阿Sa一直堅持這個祕密。據了解阿Sa現在與百億麻將館太子爺男友石恆聰感情相當穩定跟甜蜜。最近更屢屢傳出兩人好事近了的消息。不過經紀公司英皇則是否認消息，表示目前阿Sa專心在工作中，儘管如此粉絲還是相當期待小倆口結為連理。

此外，阿Sa日前在「魯豫有約一日行」中，也曾坦承當初把婚姻想得太簡單，真的結婚後相處是一個很大的學問，現在和男友石恆聰感情穩定但鮮少放閃，其實就也希望生活就簡單平靜，不會高調放閃，但也不會像過去一樣不回答不承認，對於11年前做的決定，她也坦然表示不後悔，「因為我真的愛，但你問我現在還會不會結婚，我就是『我不知道』。」

此外，據新浪娛樂報導，23日在第13屆澳門國際電影節頒獎典禮上，謝霆鋒憑「怒火·重案」獲最佳男主角。他本人在微博發表獲獎感言：「距離上一次拿最佳男主角已經8年。感謝我們敬愛的最佳導演陳木勝，感謝電影怒火重案。還有你，阿敖，讓謝霆鋒過足癮演戲。還有一直支持我的大家，下部電影見。」

電影 阿嬌 謝霆鋒

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