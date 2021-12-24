張若昀瘦10公斤 卻下廚煮好料餵胖劇組

張若昀被劇組要求減肥。（取材自微博）

張若昀、李庚希、胡軍領銜主演電視劇「雪中悍刀行」，上線首8天累積播放量即衝破10億大關，連續6天奪下日播放量冠軍，討論熱度持續升溫。網友大讚「喜歡如『慶餘年』般詼諧又帶點成長復仇的風格」、「編劇王倦加上張若昀就是無敵」、「每位演員演技都不容小覷」。

其中父子CP張若昀與胡軍所飾演的北椋王徐驍與王世子徐鳳年，頗受網友喜愛，被稱最搞笑有愛的父子檔，許多父子對戲都是倆人互相討論丟球，有眾多名場面都是拍一次就順利完工。張若昀透露：「我們私下相處沒有前、後輩壓力，就像朋友一樣，經常玩成一片也會互約吃飯，也因為這樣的好感情，成就劇中動人的主線。」

張若昀演出北椋王世子徐鳳年，曝接演「雪」劇最大的挑戰竟是減肥，原來是他收到角色造型圖之後，認為體型得更精瘦，才能符合飄逸、瀟灑的造型，當時因疫情 胖了，開鏡前都在瘋狂減肥。

而對身材非常要求的張若昀卻被二度合作的張天愛爆料，張若昀自己瘦了5到10公斤之後，卻想餵胖整個劇組，讓劇組的夥伴們都躲著他，原來是張若昀經常在劇組煮好料餵食大家，但是負責煮菜的他自己卻不吃，害得大家見他越來越瘦都不敢再吃，有時候短暫離開劇組還會鬆一口氣。

張若昀對於身兼「張主廚」，一開始是因為拍攝地點較偏遠，叫外送非常麻煩，希望偶爾改善大家的伙食，慢慢地就成了習慣，變成每天大家都會問菜單，他分享到現在還記得每個演員忌口的食物，也覺得自己挺樂在其中，是一個排解壓力的方式，胡軍也認為因此讓演員們熟悉起來，拍起戲來更有默契。

雖然戲外是張主廚，但戲裡的張若昀從小養尊處優，沒吃過粗糧，因此遊歷江湖時愛上以往從沒吃過的東西像是地瓜、烤魚，還會與楊皓宇一起在河裡捉魚，有場兩人捉魚卻被魚溜走的戲，張若昀神來一筆笑說：「紅鯉魚與綠鯉魚與驢都沒有了」，非常幽默。